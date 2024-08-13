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Происшествия Девочка-подросток выжила, попав под колеса грузового поезда в Лодейном Поле Ленобласти

Девочка-подросток выжила, попав под колеса грузового поезда в Лодейном Поле Ленобласти

4 679
9 комментариев

16-летняя девочка-подросток попала под колеса грузового поезда в Лодейном Поле Ленинградской области. Детали происшествия 13 августа сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

По предварительной информации, во вторник девочка переходила железнодорожные пути станции Лодейное Поле на красный сигнал светофора. Машинист грузового поезда попытался предотвратить ЧП и применил экстренное торможение.

Сейчас подросток с травмами находится в Лодейнопольской межрайонной больнице. «Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, даст оценку исполнению требований законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта <...>», — уточнили в ведомстве. Также в СЗТП отметили, что при наличии оснований будут приняты меры реагирования.

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Комментарии
9
Кот учёный
13 августа 2024, 21:50
Если бы девочка попала именно под колеса грузового поезда...
280306919
13 августа 2024, 22:21
Необходимо срочно цифровизировать ж/д переходы.
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