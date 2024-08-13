Девочка-подросток выжила, попав под колеса грузового поезда в Лодейном Поле Ленобласти

16-летняя девочка-подросток попала под колеса грузового поезда в Лодейном Поле Ленинградской области. Детали происшествия 13 августа сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.
По предварительной информации, во вторник девочка переходила железнодорожные пути станции Лодейное Поле на красный сигнал светофора. Машинист грузового поезда попытался предотвратить ЧП и применил экстренное торможение.
Сейчас подросток с травмами находится в Лодейнопольской межрайонной больнице. «Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, даст оценку исполнению требований законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта <...>», — уточнили в ведомстве. Также в СЗТП отметили, что при наличии оснований будут приняты меры реагирования.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.