Девочка-подросток выжила, попав под колеса грузового поезда в Лодейном Поле Ленобласти

По предварительной информации, во вторник девочка переходила железнодорожные пути станции Лодейное Поле на красный сигнал светофора. Машинист грузового поезда попытался предотвратить ЧП и применил экстренное торможение.

Сейчас подросток с травмами находится в Лодейнопольской межрайонной больнице. «Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, даст оценку исполнению требований законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта <...>», — уточнили в ведомстве. Также в СЗТП отметили, что при наличии оснований будут приняты меры реагирования.