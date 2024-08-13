    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 21

    0 м/с, штиль

    761мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd92.66eur100.56

    Собянин наградил Романа Ротенберга за развитие московского спорта

    2179
    13 комментариев

    Мэр Москвы Сергей Собянин наградил главного тренера хоккейного клуба СКА из Петербурга Романа Ротенберга знаком отличия «За развитие московского спорта». Об этом он написал в своем Telegram-канале 13 августа.

    «Считаю эту награду, которая была учреждена к сотому юбилею столичного спорта, важной оценкой нашей общей работы на благо российского хоккея», — написал Ротенберг.

    Напомним, что Роман Ротенберг занимает пост главного тренера СКА с января 2022 года. Под его руководством армейцы с Невы в прошлом сезоне впервые за десять лет не смогли пройти второй раунд плей-офф. Также Ротенберг занимает должности первого вице-президента Федерации хоккея России и главного тренера сборной «Россия 25».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ14
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 13

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    13
    close