Собянин наградил Романа Ротенберга за развитие московского спорта

Мэр Москвы Сергей Собянин наградил главного тренера хоккейного клуба СКА из Петербурга Романа Ротенберга знаком отличия «За развитие московского спорта». Об этом он написал в своем Telegram-канале 13 августа.
«Считаю эту награду, которая была учреждена к сотому юбилею столичного спорта, важной оценкой нашей общей работы на благо российского хоккея», — написал Ротенберг.
Напомним, что Роман Ротенберг занимает пост главного тренера СКА с января 2022 года. Под его руководством армейцы с Невы в прошлом сезоне впервые за десять лет не смогли пройти второй раунд плей-офф. Также Ротенберг занимает должности первого вице-президента Федерации хоккея России и главного тренера сборной «Россия 25».