Женщина погибла при квартирном пожаре в Московском районе Петербурга

Женщина погибла при пожаре, произошедшем в Московском районе города. Ее тело было найдено на месте происшествия 13 августа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.



Сообщение о возгорании на улице Пилотов, в доме 18а, поступило во вторник в 17:56. Произошел пожар в квартире, расположенной в корпусе 4. На место происшествия выехали 15 спасателей и три единицы техники. Через 20 минут они справились с огнем. В квартире был обнаружен труп женщины.

«В 1-комнатной квартире, в помещении кухни площадью 12 кв. метров, происходило горение обстановки на площади 7 кв. метров. В 18:16 пожар ликвидирован. На месте пожара обнаружена погибшая женщина», — уточнили в пресс-службе министерства.