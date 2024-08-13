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    Одноногий водитель с купленным аккаунтом. В Петербурге со стрельбой ловили каршеринг

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    Каршеринговый автомобиль ловили со стрельбой в Калининском районе Петербурга. Водитель к имеющимся судимостям собрал целый ворох статей КоАП, а в перспективе возможно еще одно уголовное дело. Подробности 13 августа сообщает «Дорожный инспектор».

    Арендованный у сервиса «Яндекс Драйв» Chery игнорировал все правила дорожного движения. Гнал по встречке, на красный свет, по тротуару, едва не сбив выходящих из троллейбуса пассажиров.

    Инспекторам ДПС пришлось стрелять по колесам. Машину смогли остановить только во дворе на улице Ушинского.

    За рулем обнаружили ранее неоднократно судимого за сбыт наркотиков, кражи и угон водителя 1990 года рождения, который использовал купленный аккаунт. Примечательно, что мужчина вернулся из зоны боевых действий и у него нет левой ноги. Где он лишился конечности, неизвестно.

    В отношении водителя составлены административные материалы по ст. 12.26 КоАП РФ (отказ от освидетельствования); ч. 4 ст. 12.15 КоАП (езда по встречке: 2 протокола); ст. 12.12 КоАП РФ (проезд на запрещающий сигнал светофора); п. 2 ст. 12.15 КоАП РФ (движение по тротуару: 3 протокола); ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение).

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела об угоне (ст. 166 УК РФ).

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