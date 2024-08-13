Одноногий водитель с купленным аккаунтом. В Петербурге со стрельбой ловили каршеринг

Каршеринговый автомобиль ловили со стрельбой в Калининском районе Петербурга. Водитель к имеющимся судимостям собрал целый ворох статей КоАП, а в перспективе возможно еще одно уголовное дело. Подробности
Арендованный у сервиса «Яндекс Драйв» Chery игнорировал все правила дорожного движения. Гнал по встречке, на красный свет, по тротуару, едва не сбив выходящих из троллейбуса пассажиров.
Инспекторам ДПС пришлось стрелять по колесам. Машину смогли остановить только во дворе на улице Ушинского.
За рулем обнаружили ранее неоднократно судимого за сбыт наркотиков, кражи и угон водителя
В отношении водителя составлены административные материалы по
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела об угоне (