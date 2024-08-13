Андрей Кириленко: Олимпиада перестала объединять людей

Олимпиада перестала объединять людей, как это было задумано изначально, считает президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко. Об этом он заявил в разговоре с «Фонтанкой» на международном Гранд-финале Winline Лиги 3×3 в Екатеринбурге.
«В нынешнем формате Олимпиада, конечно, не объединяет, хотя изначально олимпийское движение задумывалось для того, чтобы избегать таких моментов, потому что у людей всегда будет различие в политических и религиозных взглядах. И спорт, наверное, один из немногих инструментов вообще в мире, который может объединять людей. Поэтому нынешняя ситуация, которая есть, она под сомнение ставит смысл олимпийского движения. Но, к сожалению, что есть то есть», — заявил Кириленко.
Также он заявил, что все претензии к условиям проживания на Олимпиаде в Париже напрасны, так как Олимпийские игры всегда были очень спартанским мероприятием.
«На Олимпиадах никогда не было суперусловий. Мне кажется, очень сложно организовать идеальные соревнования, на которые одновременно съезжаются 20 тысяч спортсменов. Идеальных условий не было ни в Лондоне, ни в Сиднее. Но мы на это не обращали внимание, потому что само событие перевешивает очень сильно. Не потому, что я игнорировал какие-то моменты, а потому что времени не было особо», — добавил Кириленко.
Напомним, что летние Олимпийские игры-2024 прошли в Париже с 26 июля по 11 августа. Всего 15 российских спортсменов допустили до участия в нейтральном статусе. При этом им нельзя было даже в разговоре с другими олимпийцами упоминать, что они российские спортсмены. В итоге россияне выиграли всего одну медаль. Серебро забрали теннисисты Мирра Андреева и Диана Шнайдер в парном разряде.
Бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне, чемпион Европы 2007 года в составе сборной России, Кириленко завершил карьеру игрока в июне 2015 года. С августа того же года занимает пост президента Российской федерации баскетбола.