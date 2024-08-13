Андрей Кириленко: Олимпиада перестала объединять людей

Олимпиада перестала объединять людей, как это было задумано изначально, считает президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко. Об этом он заявил в разговоре с «Фонтанкой» на международном Гранд-финале Winline Лиги 3×3 в Екатеринбурге.



«В нынешнем формате Олимпиада, конечно, не объединяет, хотя изначально олимпийское движение задумывалось для того, чтобы избегать таких моментов, потому что у людей всегда будет различие в политических и религиозных взглядах. И спорт, наверное, один из немногих инструментов вообще в мире, который может объединять людей. Поэтому нынешняя ситуация, которая есть, она под сомнение ставит смысл олимпийского движения. Но, к сожалению, что есть то есть», — заявил Кириленко.