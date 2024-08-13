В «Зенит» перешел защитник Ваня Дркушич из «Сочи»

Футбольный клуб «Зенит» усилился защитником «Сочи» Ваней Дркушичем. Детали трансфера не разглашаются. Как сообщили в пресс-службе петербургской команды
Дркушич, родившийся 30 октября 1999 года в Словении, начал заниматься футболом в пять лет. Его интерес к игре усилился после просмотра матчей отборочного турнира
После неудачного периода в итальянском клубе «Ренде» Дркушич вернулся в Словению и успешно выступал за «Браво».
В марте 2023 года Дркушич дебютировал за сборную Словении, а летом принял участие