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    В «Зенит» перешел защитник Ваня Дркушич из «Сочи»

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    Футбольный клуб «Зенит» усилился защитником «Сочи» Ваней Дркушичем. Детали трансфера не разглашаются. Как сообщили в пресс-службе петербургской команды 13 августа, с футболистом подписан пятилетний контракт.

    Дркушич, родившийся 30 октября 1999 года в Словении, начал заниматься футболом в пять лет. Его интерес к игре усилился после просмотра матчей отборочного турнира ЧМ-2010 между Словенией и Россией. Карьеру он начал в академии «Крка», затем перешел в «Кршко», где привлек внимание скаутов «Херенвена». Однако за основной состав голландского клуба он так и не дебютировал.

    После неудачного периода в итальянском клубе «Ренде» Дркушич вернулся в Словению и успешно выступал за «Браво». В 2021 году он перешел в «Сочи», где быстро стал основным игроком и позже капитаном команды.

    В марте 2023 года Дркушич дебютировал за сборную Словении, а летом принял участие в Евро-2024.

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