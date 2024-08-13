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    Энергетический Петербург

    Студенты и преподаватели из Китайского нефтяного университета прошли стажировку в Петербурге

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    Образовательную программу для студентов и преподавателей из Китая организовала компания «Газпром нефть» в рамках программы «Лига вузов». Партнером в проведении стажировки выступил Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.

    В ходе стажировки специалисты из Китая и России обменялись опытом: эксперты «Газпром нефти» представили студентам видение будущего нефтяной отрасли, а также новые решения, повышающие эффективность производства. Также учащиеся познакомились с процессами удаленного управления разведкой и добычей, а также посетили центры и лаборатории, где разрабатываются новые проекты.

    В Политехе учащиеся изучили организацию образовательного процесса, использование новых технологий в обучении инженеров, а также сами приняли участие в решении задач по моделированию технологических процессов. Они познакомились с работой научно-образовательного центра «Газпромнефть-Политех» — как примером партнерства науки и бизнеса.

    «Организация подобных взаимных визитов и стажировок помогает поддерживать тесную связь с научным сообществом и студентами, участвовать в адаптации образовательных процессов под актуальные задачи отрасли», — отметил ректор Корпоративного университета «Газпром нефти» Илья Дементьев. Проректор по международной деятельности Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Дмитрий Арсеньев в свою очередь отметил, что обмен идеями и успешными практиками между университетами стал значимым вкладом в поддержание единого информационного поля и дальнейшее развитие международного сотрудничества в области образования.

    Китайский нефтяной университет — лидер группы университетов сети энергетического партнерства, в которую входят 16 вузов из 6 регионов Китая. В 2023 году он стал первым зарубежным вузом, вошедшим в «Лигу вузов Газпром нефти». В рамках сотрудничества запущена программа стажировок для обеих сторон.

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