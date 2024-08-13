В Приморском районе построили новую школу на 1375 учеников

В Приморском районе на Верхне-Каменской улице закончилось строительство школы на 1375 учеников. Как сообщают в холдинге Setl Group, школа высотой в 3–4 этажа рассчитана на 57 классов .



Здание состоит из разновысотных учебных блоков, внутри, кроме учебных классов, предусмотрены помещения для отдыха и игр, мастерские, актовый зал, столовая, библиотека с фондом хранения книг и медиатека.

