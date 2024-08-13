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    В Приморском районе построили новую школу на 1375 учеников

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    В Приморском районе на Верхне-Каменской улице закончилось строительство школы на 1375 учеников. Как сообщают в холдинге Setl Group, школа высотой в 3–4 этажа рассчитана на 57 классов.

    Здание состоит из разновысотных учебных блоков, внутри, кроме учебных классов, предусмотрены помещения для отдыха и игр, мастерские, актовый зал, столовая, библиотека с фондом хранения книг и медиатека.

    Для занятий спортом в школе на территории ЖК «Чистое небо» спроектированы три спортзала и два бассейна, а во дворе — футбольное поле с беговыми дорожками, площадки для волейбола и баскетбола.

    Застройщик закупил и установил в школе мебель и оргтехнику, для мастерских — заточный, токарно-винторезный и фрезерный станки, а также жарочные шкафы, тестомесильную машину, миксер, картофелечистку и хлеборезку для столовой. Для спортзалов закупили гимнастические стенки и брусья, а в актовом зале установили прожекторы, акустические системы, микрофоны, микшерный пульт.

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