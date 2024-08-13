Исследование: студенты-зумеры ищут жилье с интернетом и единомышленниками

Студенты при выборе жилья больше всего обращают внимание на наличие высокоскоростного интернета, удобное расположение относительно учебных заведений и транспортных узлов, а также доступ к инфраструктуре для активного образа жизни (кафе, магазины, развлечения и
Аналитики отмечают, что пока зумеры не выступают в роли основных покупателей недвижимости и в большинстве случаев жилье для них покупают родители. Однако в ближайшие
Молодежь все чаще предпочитает ЖК с благоустройством, закрытыми дворами, особенностями вроде общественных садов, террас, мест для гриля и
Что касается цен, то, например, вблизи главного корпуса Политеха на начало августа минимальная стоимость апартаментов-студии составляет
По данным «Петербургской Недвижимости», наиболее доступное по цене жилье с хорошей транспортной доступностью расположено у «Девяткино» — средняя стоимость квартиры-студии в новостройке здесь составляет