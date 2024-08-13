Исследование: студенты-зумеры ищут жилье с интернетом и единомышленниками

Студенты при выборе жилья больше всего обращают внимание на наличие высокоскоростного интернета, удобное расположение относительно учебных заведений и транспортных узлов, а также доступ к инфраструктуре для активного образа жизни (кафе, магазины, развлечения и т. д .). Таковы данные исследования «Петербургской Недвижимости». Согласно данным аналитиков, для зумеров в новом жилье также важно иметь возможность завести новые знакомства и жить в сообществе единомышленников.



Аналитики отмечают, что пока зумеры не выступают в роли основных покупателей недвижимости и в большинстве случаев жилье для них покупают родители. Однако в ближайшие 10 лет именно представители этого поколения станут главными клиентами на рынке новостроек.

