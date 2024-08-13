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    Исследование: студенты-зумеры ищут жилье с интернетом и единомышленниками

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    Студенты при выборе жилья больше всего обращают внимание на наличие высокоскоростного интернета, удобное расположение относительно учебных заведений и транспортных узлов, а также доступ к инфраструктуре для активного образа жизни (кафе, магазины, развлечения и т. д.). Таковы данные исследования «Петербургской Недвижимости». Согласно данным аналитиков, для зумеров в новом жилье также важно иметь возможность завести новые знакомства и жить в сообществе единомышленников.

    Аналитики отмечают, что пока зумеры не выступают в роли основных покупателей недвижимости и в большинстве случаев жилье для них покупают родители. Однако в ближайшие 10 лет именно представители этого поколения станут главными клиентами на рынке новостроек.

    Молодежь все чаще предпочитает ЖК с благоустройством, закрытыми дворами, особенностями вроде общественных садов, террас, мест для гриля и т. д. Нередко для зумеров альтернативой традиционным квартирам становятся апартаменты — за счет экономии и обилия сервисов.

    Что касается цен, то, например, вблизи главного корпуса Политеха на начало августа минимальная стоимость апартаментов-студии составляет 6,8 млн руб. Для сравнения, в новых жилых комплексах здесь же средняя цена квартиры-студии составляет около 9,3 млн руб.

    По данным «Петербургской Недвижимости», наиболее доступное по цене жилье с хорошей транспортной доступностью расположено у «Девяткино» — средняя стоимость квартиры-студии в новостройке здесь составляет 4,6 млн руб., однокомнатной квартиры — 6,3 млн руб. Вблизи Горного университета на Васильевском острове жилье гораздо дороже — студия стоит минимум 8,7 млн руб., однокомнатная квартира — 10,5 млн руб. На намыве стоимость студии начинается от 6,2 млн руб., однокомнатной квартиры — от 8,7 млн руб.

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