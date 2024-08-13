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    Второй фигурант дела об убийстве девушки на Краснопутиловской признал вину и попросился на СВО

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    В следственный изолятор определён второй обвиняемый в особо жестоком убийстве, совершённом в квартире на Краснопутиловской улице в Петербурге. Как и уже арестованный земляк, 21-летний житель Ингушетии хочет служить.

    Абдул-Малик Бузуртанов заключён под стражу до 7 октября, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга 13 августа. Вину он признаёт в полном объёме.

    «По версии следствия, 1 августа 2024 года Бузуртанов, действуя в группе лиц, находясь в состоянии наркотического опьянения, в квартире на улице Краснопутиловской в ходе конфликта нанес множественные удары ножом 25-летней девушке», — рассказали в городской прокуратуре.

    Согласно материалам дела, петербурженка скончалась от массивной кровопотери. Ей нанесли не менее 111 колото-резаных ран.

    Один из гостивших в её квартире рассказал, как после случившегося в ванной комнате отмывали ножи и себя, а потом уходили из квартиры через окно.

    Бузуртанова и Ганижева задержали 9 августа в Ингушетии, через два дня их вернули в Петербург и предъявили обвинение в убийстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору и с особой жестокостью. По данным «Фонтанки», оба заявили о своей готовности отправиться на СВО.

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