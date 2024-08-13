Второй фигурант дела об убийстве девушки на Краснопутиловской признал вину и попросился на СВО

В следственный изолятор определён второй обвиняемый в особо жестоком убийстве, совершённом в квартире на Краснопутиловской улице в Петербурге. Как и уже арестованный земляк, 21-летний житель Ингушетии хочет служить.



Абдул-Малик Бузуртанов заключён под стражу до 7 октября , сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга 13 августа . Вину он признаёт в полном объёме.