Второй фигурант дела об убийстве девушки на Краснопутиловской признал вину и попросился на СВО

В следственный изолятор определён второй обвиняемый в особо жестоком убийстве, совершённом в квартире на Краснопутиловской улице в Петербурге. Как и уже арестованный земляк,
Абдул-Малик Бузуртанов заключён под стражу до
«По версии следствия, 1 августа 2024 года Бузуртанов, действуя в группе лиц, находясь в состоянии наркотического опьянения, в квартире на улице Краснопутиловской в ходе конфликта нанес множественные удары ножом
Согласно материалам дела, петербурженка скончалась от массивной кровопотери. Ей нанесли не менее
Один из гостивших в её квартире рассказал, как после случившегося в ванной комнате отмывали ножи и себя, а потом уходили из квартиры через окно.
Бузуртанова и Ганижева задержали 9 августа в Ингушетии, через два дня их вернули в Петербург и предъявили обвинение в убийстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору и с особой жестокостью. По данным «Фонтанки», оба заявили о своей готовности отправиться на СВО.