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    В Кельне нашли 20-тонную авиабомбу времен Второй мировой войны: эвакуировать пришлось 7 тысяч человек

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    Власти немецкого города Кельна попросили около 7 тысяч человек покинуть свои дома и квартиры из-за найденной бомбы времен Второй мировой войны. Об этом во вторник, 13 августа, сообщает газета Bild.

    Неразорвавшийся снаряд Второй мировой войны обнаружили во время строительных работ в районе Порц-Вестховен. В связи с этим началась эвакуация 7 тысяч человек, которые живут в радиусе километра от обнаруженной бомбы. Среди эвакуировавшихся также пациенты клиники и постояльцы дома престарелых.

    По данным газеты, найденным снарядом оказалась 20-тонная авиабомба американского производства со взрывателем. В настоящее время ведутся работы по ее нейтрализации. Этим занимается служба обезвреживания боеприпасов окружного правительства Дюссельдорфа и служба общественного порядка.

    Известно, что на прошлой неделе в Кельне нашли и обезвредили две бомбы времен Второй мировой войны. Тогда эвакуировали 10 тысяч человек.

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    Авиабомба времен войныКельнЭвакуация
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