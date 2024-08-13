В Кельне нашли 20-тонную авиабомбу времен Второй мировой войны: эвакуировать пришлось 7 тысяч человек

Власти немецкого города Кельна попросили около 7 тысяч человек покинуть свои дома и квартиры из-за найденной бомбы времен Второй мировой войны. Об этом во вторник, 13 августа, сообщает газета Bild.



Неразорвавшийся снаряд Второй мировой войны обнаружили во время строительных работ в районе Порц-Вестховен. В связи с этим началась эвакуация 7 тысяч человек, которые живут в радиусе километра от обнаруженной бомбы. Среди эвакуировавшихся также пациенты клиники и постояльцы дома престарелых.



По данным газеты, найденным снарядом оказалась 20-тонная авиабомба американского производства со взрывателем. В настоящее время ведутся работы по ее нейтрализации. Этим занимается служба обезвреживания боеприпасов окружного правительства Дюссельдорфа и служба общественного порядка.



Известно, что на прошлой неделе в Кельне нашли и обезвредили две бомбы времен Второй мировой войны. Тогда эвакуировали 10 тысяч человек.

