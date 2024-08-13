Родителям детей с ОВЗ и инвалидностью предложили пройти опрос об инклюзивной среде в школе

Всероссийская организация родителей детей-инвалидов (ВОРДИ) предложила родителям детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью принять участие в опросе об инклюзивной культуре и среде в школьном образовании.



Родителям предлагается оценить уровень культуры образовательной среды, ответив на вопросы: есть ли у их детей беспрепятственный доступ в школу, участвует ли ребёнок в общешкольных мероприятиях, как организованы медицинская помощь и питание и др.



Полученные данные будут использованы в разработке рекомендаций для улучшения образовательных практик и создания более благоприятной учебной среды для всех школьников.

