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    Родителям детей с ОВЗ и инвалидностью предложили пройти опрос об инклюзивной среде в школе

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    Всероссийская организация родителей детей-инвалидов (ВОРДИ) предложила родителям детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью принять участие в опросе об инклюзивной культуре и среде в школьном образовании.

    Родителям предлагается оценить уровень культуры образовательной среды, ответив на вопросы: есть ли у их детей беспрепятственный доступ в школу, участвует ли ребёнок в общешкольных мероприятиях, как организованы медицинская помощь и питание и др.

    Полученные данные будут использованы в разработке рекомендаций для улучшения образовательных практик и создания более благоприятной учебной среды для всех школьников.

    О том, как пройти опрос, можно узнать на официальной странице ВОРДИ в соцсети.

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