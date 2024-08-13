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    Увели более 100 млн? Концертный директор Ларисы Долиной прокомментировал слухи о мошенниках

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    Певица Лариса Долина стала жертвой мошенников после продажи квартиры в Хамовниках. Об этом весь день 13 августа пишут СМИ и телеграм-каналы.

    В разговоре с телеканалом «360» концертный директор артистки Сергей Пудовкин заявил, что ситуация непростая, а реакция на случившееся будет жесткой. «История сложная. Надо ждать решения следственных органов», — заявил Сергей Пудовкин. Подтвердить или опровергнуть попытку захвата квартиры мошенниками менеджер не смог, уточнив, что эта информация имеется у следствия.

    РИА Новости Пудовкин сказал, что он в курсе мошеннических действий в отношении певицы. «Тут я могу сказать только, что эта история контролируется и находится под очень большим наблюдением специальных служб и правоохранителей, которые занимаются и будут заниматься решением этих вопросов», — добавил представитель Долиной.

    Телеканал «360» уточняет, что утром во вторник к квартире 68-летней артистки в Хамовниках якобы приехали пять человек, которые назвали себя новыми собственниками и попытались проникнуть в дом, однако этого не допустила охрана ЖК, вызвав полицию. СМИ уточняют, что ранее артистка будто бы под давлением телефонных мошенников продала квартиру и перевела более 100 млн рублей аферистам на «безопасный счет». Baza пишет, что мошенники убедили жертву, что «сделка фиктивная и на самом деле квартира останется в её имуществе». Общая сумма, которой, по данным СМИ, якобы лишилась Долина, с учетом всех переводов составила около 180 млн рублей.

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