Увели более 100 млн? Концертный директор Ларисы Долиной прокомментировал слухи о мошенниках

Певица Лариса Долина стала жертвой мошенников после продажи квартиры в Хамовниках. Об этом весь день 13 августа пишут СМИ и телеграм-каналы.

В разговоре с телеканалом «360» концертный директор артистки Сергей Пудовкин заявил, что ситуация непростая, а реакция на случившееся будет жесткой. «История сложная. Надо ждать решения следственных органов», — заявил Сергей Пудовкин. Подтвердить или опровергнуть попытку захвата квартиры мошенниками менеджер не смог, уточнив, что эта информация имеется у следствия.

РИА Новости Пудовкин сказал, что он в курсе мошеннических действий в отношении певицы. «Тут я могу сказать только, что эта история контролируется и находится под очень большим наблюдением специальных служб и правоохранителей, которые занимаются и будут заниматься решением этих вопросов», — добавил представитель Долиной.