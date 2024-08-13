У кого красная кнопка больше, особенности любви Путина к России и антипрезидентский переворот. О чем Трамп рассказал Илону Маску

Фото: Zuma / TASS Поделиться Поделиться





Интервью Дональда Трампа миллиардеру Илону Маску в Сети называют «беседой века». Эксперты же отмечают, что ничего нового Трамп, по сути, не сказал. В любом случае — кандидат в президенты США не стеснялся в выражениях. Мы выбрали главные цитаты.



«Было неприятно»

Трамп рассказал, что в ситуации с покушением он сразу понял, что это была пуля. А то, что стрелок попал в него под углом, хотя кандидат в президенты смотрел прямо в сторону стрелка, Трамп назвал чудом, а угол — идеальным. Затем выразил соболезнования семье погибшего во время покушения пожарного и сказал, что выписал чек на миллион долларов вдове, но понимает, что ее мужа это не вернет.



«Нелегальные мигранты спасли мою жизнь»

График нелегальной миграции обычно появлялся в конце речи слева от Трампа. В тот раз всё было наоборот: график вывели на экран в начале и справа. И именно когда Трамп повернул голову направо, пуля просвистела над его ухом.



Затем речь зашла о нелегальных мигрантах, которые прибывают в США со всего мира, в том числе из мест, где идут военные действия. Трамп подчеркнул, что то, что происходит в Израиле и на Украине, «очень печально» и не должно было произойти никогда.

Затем переключились на соперников Трампа по предвыборной гонке, которые проводят неграмотную миграционную политику. Трамп подчеркнул, что победил действующего президента на дебатах, а Камала Харрис так же некомпетентна, как и Джо Байден. Смену кандидата от демократической партии Трамп назвал «антипрезидентским переворотом» и «аферой».



«Он не хотел уходить, и тогда ему сказали: мы сделаем это по-хорошему или по-плохому»

Маск добавил, что соратники фактически «увели Байдена за сарай и там расстреляли». А Трамп подчеркнул, что если бы президентом был он, нападения на Израиль бы не случилось, как и конфликта между Россией и Украиной, беспорядков в Афганистане и инфляции из-за цен на нефть.

Маск спросил, а что может сделать американский президент с конфликтами в других странах, боятся ли его «злые диктаторы» и уважают ли.

«У меня были хорошие отношения с Путиным, несмотря на «российскую мистификацию», которую на протяжении двух лет раскручивали Хиллари Клинтон и [председатель Комиссии Конгресса США по разведке] Адам Шиф».



Шифа Трамп назвал больным человеком, который тем не менее скорее всего станет сенатором.

«Но я очень хорошо знаю Путина и очень хорошо с ним ладил. Он уважал меня, и он бы обсуждал Украину со мной, она была в центре его внимания. А я бы сказал: не делай этого. Я же закрыл трубопровод «Северный поток», крупнейший в Европе. А потом пришел Байден и заявил, что я «люблю Россию». И что он сделал? Он закрыл трубопровод «Кистоун», наш трубопровод, на котором работало 48 тысяч человек. Обама отказывался позволять эту работу, а я в первую же неделю президентства позволил. А Байден закрыл наш трубопровод и одобрил российский трубопровод».



Трамп также отметил, что знает не только Путина, но и председателя КНР Си и Ким Чен Ына.

«Я не говорю, хорошие они или плохие. Любят ли они свои страны? Думаю, да, но это другая форма любви».

По словам Трампа, когда такие жесткие люди видят Камалу или «сонного Джо», они просто не могут поверить своим глазам.

«Сейчас Израиль ждет удара со стороны Ирана. А при мне Иран был сломлен, потому что я говорил Китаю: если вы будете покупать нефть в Иране, никакого бизнеса с США у вас не будет. И у Ирана не было денег ни на ХАМАС, ни на "Хезболлу"».



«Наша страна очень плоха сегодня. А четыре года назад нас уважали»

Главу Северной Кореи Трамп назвал «человечком-ракетой» и отметил, что хотя у этого «человечка» и есть красная кнопка, но красная кнопка Трампа гораздо больше — и к тому же работает.



Трамп подчеркнул, что Байден глупец, и поэтому Путин сосредоточил серьезные вооруженные силы на границе с Украиной. Трамп думал, что это делается ради переговоров, потому что Путин — хороший переговорщик. Но потом Байден начал «говорить глупости», вроде того, что Россия может стать страной НАТО (в 2023 году Байден, действительно, сделал такое заявление, оговорившись и перепутав Россию с Украиной. — Прим. ред.).



«У этой войны были нулевые шансы, чтобы начаться, если бы я был президентом. Россия победила Германию вместе с нами, Россия победила Наполеона. У нее серьезная военная мощь. На Украине сегодня просто не хватает людей, она использует стариков и молодежь, чтобы сражаться. Умный президент мог бы это остановить. А Байден произносил глупые угрозы с глупым лицом. И в итоге США сегодня нуждаются в таком же Железном куполе, как у Израиля».



Тем не менее внутренним проблемам США собеседники посвятили намного больше времени, чем обсуждению внешней политики и угрозе третьей мировой войны. Трамп отметил, что такие штаты, как Калифорния и Иллинойс, управляются из рук вон плохо. Бекон за несколько лет подорожал в пять раз, и многие люди не могут даже купить «полную тележку» продуктов в супермаркете. И сегодня инфляция, разогнавшаяся в том числе из-за неграмотной политики администрации Байдена во время пандемии коронавируса, «убивает страну».

Венера Галеева

«Фонтанка.ру»

