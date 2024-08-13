НАК: с начала года в РФ предотвращено 110 терактов

В России с начала 2024 года предотвращено 110 терактов. Задержаны 1050 лиц, подозреваемых в причастии к терроризму. Об этом 13 августа сообщает Национальный антитеррористический комитет.
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В России с начала 2024 года предотвращено 110 терактов. Задержаны 1050 лиц, подозреваемых в причастии к терроризму. Об этом 13 августа сообщает Национальный антитеррористический комитет.
Новость дополняется.
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