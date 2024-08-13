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    Циклон теряет влияние, и солнце сильнее прогреет воздух в Петербурге

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    Фото: читательница «Фонтанки» Елена
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    Небо над Петербургом стало чище, но осадки все-таки возможны.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 13 августа в городе переменная облачность, в отдельных районах кратковременные дожди. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха днем составит 21–23 градуса.

    Сегодня влияние тыловой части ушедшего циклона на погоду региона будет ослабевать. Кратковременные дожди пройдут лишь местами, а солнечные лучи смогут лучше, чем вчера, прогреть воздушные массы. Атмосферное давление будет расти и составит 760 мм рт. ст., что около нормы, сообщает центр «ФОБОС».

    В следующие два дня осадков будет еще меньше, и в четверг температура может вырасти до 26 градусов.

    Фото: читательница «Фонтанки» Елена

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    Комментарии 6

    NSE13 Авг 2024 в 09:20
    Верните +30.
    +5−1
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