Циклон теряет влияние, и солнце сильнее прогреет воздух в Петербурге

Небо над Петербургом стало чище, но осадки все-таки возможны.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 13 августа в городе переменная облачность, в отдельных районах кратковременные дожди. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха днем составит 21–23 градуса.
Сегодня влияние тыловой части ушедшего циклона на погоду региона будет ослабевать. Кратковременные дожди пройдут лишь местами, а солнечные лучи смогут лучше, чем вчера, прогреть воздушные массы. Атмосферное давление будет расти и составит 760 мм рт. ст., что около нормы, сообщает центр «ФОБОС».
В следующие два дня осадков будет еще меньше, и в четверг температура может вырасти до 26 градусов.