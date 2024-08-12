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Происшествия В Краснодарском крае девочка-подросток «в знак дружбы» на камеру убила котенка

В Краснодарском крае девочка-подросток «в знак дружбы» на камеру убила котенка

5 700
23 комментария

Видеозапись с убийством котенка всколыхнула жителей Краснодарского края. Героиню нашли быстро, она рассказала, что это был знак дружбы. Подробности 12 августа сообщает ГУ МВД по региону.

5 августа в полицию Белоглинского района поступило сообщение по факту жестокого обращения с животным. Гражданин пояснил, что обнаружил в интернете видео, на котором девочка хладнокровно убивает котёнка ножом.

Полицейские установили 14-летнюю героиню ролика, которая рассказала, что на убийство животного ее толкнула знакомая из социальной сети. Та якобы, со слов подростка, попросила убить котенка «в знак дружбы и преданности». При этом в жизни девочки не встречались.

Выясняются все обстоятельства произошедшего, после чего будет принято решение в рамках законодательства.

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Комментарии
23
Slava_Rossii2
12 августа 2024, 21:35
Девочку на учёт ПДН и диспансер. Родителям штраф.
AndrewBarsik
12 августа 2024, 22:23
Тут один вздорный старик с бородой и в женском платье по телевизору вещал, что человеческая жизнь слишком переоценена. Чего уж после этого удивляться, что "детки" котят режут.
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