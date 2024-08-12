В Краснодарском крае девочка-подросток «в знак дружбы» на камеру убила котенка

Видеозапись с убийством котенка всколыхнула жителей Краснодарского края. Героиню нашли быстро, она рассказала, что это был знак дружбы. Подробности 12 августа сообщает ГУ МВД по региону.

Источник: ГУ МВД по Краснодарскому краю







5 августа в полицию Белоглинского района поступило сообщение по факту жестокого обращения с животным. Гражданин пояснил, что обнаружил в интернете видео, на котором девочка хладнокровно убивает котёнка ножом.



Полицейские установили 14-летнюю героиню ролика, которая рассказала, что на убийство животного ее толкнула знакомая из социальной сети. Та якобы, со слов подростка, попросила убить котенка «в знак дружбы и преданности». При этом в жизни девочки не встречались.



Выясняются все обстоятельства произошедшего, после чего будет принято решение в рамках законодательства.