«Месил меня со страшной силой и приговаривал». Самого доброго кондуктора Петербурга били из-за хобби

Виктор Лукьянов, известный многим жителям Петербурга как самый добрый кондуктор, заявляет, что был жестоко избит соседом, причем уже якобы не в первый раз. Причиной долгоиграющего конфликта на лестничной клетке стали алюминиевые банки, которые уже бывший работник городского транспорта активно собирает и сдает на металлолом. После последней встречи с соседом пенсионера едва можно узнать по фото. Историей непростых отношений и ужасающими снимками Виктор поделился с «Фонтанкой» 12 августа.

Виктор Лукьянов

«Эти соседи — мужчина с женой — живут со мной на этаже, — рассказывает экс-кондуктор. — Они придумали, что я таскаю мусор и грязь к себе, из-за чего в тамбуре якобы стоит запах. А банки я собираю давно, уже 24 года. Мне 63 [года], пенсия — 7 986 рублей. Вырученные с банок деньги сейчас идут на корм моей собаке — чихуашке [Чихуахуа] и ориентальному коту, их мне на день рождения подарили».



По его словам, что в квартире, что в подъезде следов от последствий дополнительного заработка нет. Банки Виктор собирает в пакеты, которые хранит до сдачи на балконе, но если где-то что-то и капает, то, говорит, сразу вытирает. Пару из соседней квартиры увлечение соседа не устраивает, нередко разговор перетекает в избиение, рассказывает наш собеседник. Так произошло и в минувшую пятницу — Виктор выходил из лифта на своем этаже и снова получил.



«Он мне дал по затылку сначала, а потом начал меня месить со страшной силой, я уже валялся. Он еще приговаривал: это тебе за баллончик. Накануне он мне отбил левую сторону, а теперь правую, я тогда глотал кровь из-за разбитой слизистой. И я в очередной раз пошел в полицию и в травму. Травматолог меня встретил как-то и говорит: вы же известный человек, это что такое, почему весь в побоях?» — указал Виктор.

Фото: Виктор Лукьянов Фото: Виктор Лукьянов Фото: Виктор Лукьянов Фото: Виктор Лукьянов Фото: Виктор Лукьянов Поделиться Поделиться



