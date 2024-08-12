Пес обнюхивает на наличие клопов пассажиров, прилетевших из Парижа в Сеул

Бигль по кличке Чеко проверяет членов сборной Южной Кореи и болельщиков, возвращающихся из Парижа, на наличие постельных клопов. Причиной стало прошлогоднее нашествие кровососов во Франции: в Южной Корее хотят не допустить распространение насекомых в стране. Об этом в понедельник, 12 августа , сообщает Sky News.



В международном аэропорту Инчхон, находящемся в Сеуле, двухгодовалый пес проверяет на наличие клопов тех пассажиров, которые возвращаются с Олимпиады во Франции обратно в Южную Корею. Такую меру ввели для того, чтобы снизить риск проникновения насекомых в страну.