    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 14

    1 м/с, сев

    755мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd89.95eur96.69

    Пес обнюхивает на наличие клопов пассажиров, прилетевших из Парижа в Сеул

    3450
    12 комментариев

    Бигль по кличке Чеко проверяет членов сборной Южной Кореи и болельщиков, возвращающихся из Парижа, на наличие постельных клопов. Причиной стало прошлогоднее нашествие кровососов во Франции: в Южной Корее хотят не допустить распространение насекомых в стране. Об этом в понедельник, 12 августа, сообщает Sky News.

    В международном аэропорту Инчхон, находящемся в Сеуле, двухгодовалый пес проверяет на наличие клопов тех пассажиров, которые возвращаются с Олимпиады во Франции обратно в Южную Корею. Такую меру ввели для того, чтобы снизить риск проникновения насекомых в страну.

    Чеко является единственной собакой в Южной Корее, способной определять запах феромонов, которые выделяют постельные клопы. Собаку обучили находить кровососов менее чем за две минуты.

    Помимо этого, рейсы из Парижа начали дезинфицировать раз в неделю, хотя обычно обработка происходила раз в месяц. Подчеркивается, что карантинная служба международного аэропорта разработала план действий при обнаружении кровососов на борту самолета или в самом аэропорту.

    Меры по предотвращению проникновения клопов в Южную Корею продлятся до 8 сентября.

    Всего Южная Корея отправила 144 спортсмена на Олимпийские игры во Франции. Соревнования проходили с 26 июля по 11 августа.

    В прошлом году Париж и Лондон страдали от нашествия постельных клопов. Насекомых находили не только в домах, но и в общественном транспорте, в больницах, кинотеатрах и библиотеках.

    Ранее, 5 июля, во французском городе Марсель музей цивилизаций Европы и Средиземноморья частично закрылся из-за нашествия клопов.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ10
    УДИВЛЕНИЕ4
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 12

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    12
    close