Пес обнюхивает на наличие клопов пассажиров, прилетевших из Парижа в Сеул

Бигль по кличке Чеко проверяет членов сборной Южной Кореи и болельщиков, возвращающихся из Парижа, на наличие постельных клопов. Причиной стало прошлогоднее нашествие кровососов во Франции: в Южной Корее хотят не допустить распространение насекомых в стране. Об этом в понедельник,
В международном аэропорту Инчхон, находящемся в Сеуле, двухгодовалый пес проверяет на наличие клопов тех пассажиров, которые возвращаются с Олимпиады во Франции обратно в Южную Корею. Такую меру ввели для того, чтобы снизить риск проникновения насекомых в страну.
Чеко является единственной собакой в Южной Корее, способной определять запах феромонов, которые выделяют постельные клопы. Собаку обучили находить кровососов менее чем за две минуты.
Помимо этого, рейсы из Парижа начали дезинфицировать раз в неделю, хотя обычно обработка происходила раз в месяц. Подчеркивается, что карантинная служба международного аэропорта разработала план действий при обнаружении кровососов на борту самолета или в самом аэропорту.
Меры по предотвращению проникновения клопов в Южную Корею продлятся до
Всего Южная Корея отправила 144 спортсмена на Олимпийские игры во Франции. Соревнования проходили
В прошлом году Париж и Лондон страдали от нашествия постельных клопов. Насекомых находили не только в домах, но и в общественном транспорте, в больницах, кинотеатрах и библиотеках.
Ранее, 5 июля, во французском городе Марсель музей цивилизаций Европы и Средиземноморья частично закрылся из-за нашествия клопов.