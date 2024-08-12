    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 17

    2 м/с, зап

    752мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd87.99eur95.18

    Женщину с коляской заметили на обочине КАД. Она шла в Воронеж

    4671
    21 комментарий

    Необычная ситуация случилась на КАД Петербурга в минувшие выходные. Внимание автомобилистов привлекла женщина, которая шла пешком с ребенком в коляске.

    Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе Упрдор «Северо-Запад», в 17:51 10 августа на 61-м километре внутреннего кольца КАД была замечена женщина, которая шла по обочине с коляской. Каких-либо инцидентов с ней на проезжей части не было. Дальнейшее развитие событий не попало на дорожные камеры, зато попало на камеру очевидца.

    В интернете появилось видео, на котором автомобилист, заметив женщину с коляской, подходит к ней и просит остановиться, так как идти дальше вдоль крутого склона опасно. Женщина двигалась по траве за отбойником. На вопрос, куда ей нужно, она ответила: в сторону Воронежа. Забрать ее сам мужчина не мог, так как был на грузовике, но усадил вместе с ребенком в легковой автомобиль еще одного остановившегося водителя.

    По данным «Фонтанки», очевидец отвез женщину в полицию. Там мать передали психиатрам, а ребенка направили в детскую больницу. Внешне малыш был в нормальном состоянии.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургКАДДетиМать с ребенком
    ЛАЙК1
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ5
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ10

    Комментарии 21

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    21
    close