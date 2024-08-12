Женщину с коляской заметили на обочине КАД. Она шла в Воронеж

Необычная ситуация случилась на КАД Петербурга в минувшие выходные. Внимание автомобилистов привлекла женщина, которая шла пешком с ребенком в коляске.
Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе Упрдор «Северо-Запад»,
В интернете появилось видео, на котором автомобилист, заметив женщину с коляской, подходит к ней и просит остановиться, так как идти дальше вдоль крутого склона опасно. Женщина двигалась по траве за отбойником. На вопрос, куда ей нужно, она ответила: в сторону Воронежа. Забрать ее сам мужчина не мог, так как был на грузовике, но усадил вместе с ребенком в легковой автомобиль еще одного остановившегося водителя.
По данным «Фонтанки», очевидец отвез женщину в полицию. Там мать передали психиатрам, а ребенка направили в детскую больницу. Внешне малыш был в нормальном состоянии.