Женщину с коляской заметили на обочине КАД. Она шла в Воронеж

Необычная ситуация случилась на КАД Петербурга в минувшие выходные. Внимание автомобилистов привлекла женщина, которая шла пешком с ребенком в коляске.



Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе Упрдор «Северо-Запад», в 17:51 10 августа на 61-м километре внутреннего кольца КАД была замечена женщина, которая шла по обочине с коляской. Каких-либо инцидентов с ней на проезжей части не было. Дальнейшее развитие событий не попало на дорожные камеры, зато попало на камеру очевидца.

В интернете появилось видео, на котором автомобилист, заметив женщину с коляской, подходит к ней и просит остановиться, так как идти дальше вдоль крутого склона опасно. Женщина двигалась по траве за отбойником. На вопрос, куда ей нужно, она ответила: в сторону Воронежа. Забрать ее сам мужчина не мог, так как был на грузовике, но усадил вместе с ребенком в легковой автомобиль еще одного остановившегося водителя.