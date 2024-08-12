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Город «Он продержался пару недель». Петербуржцы жалуются, что на Железноводской перекопали долгожданный асфальт

«Он продержался пару недель». Петербуржцы жалуются, что на Железноводской перекопали долгожданный асфальт

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3 комментария

Жители острова Декабристов жалуются на состояние асфальта на Железноводской улице. Петербуржцы ждали новое покрытие несколько лет, но после того, как асфальт наконец проложили, он продержался всего пару недель.

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Как рассказал читатель «Фонтанки» 12 августа, десятилетиями жители домов на Железноводской улице, 40–56, передвигались по колдобинам. Так, на портале «Наш Санкт-Петербург» размещены сотни жалоб на «неудовлетворительное состояние асфальтового покрытия на придомовых и дворовых территориях». На многие из них был дан ответ: «В данный момент ГАТИ в рамках предоставленных полномочий осуществлен полный комплекс мероприятий, направленных на понуждение к устранению нарушений», решение вопроса выходит за рамки портала «Наш Санкт-Петербург», однако часть жалоб все еще находится на стадии рассмотрения.

В июле этого года местные жители дождались нового асфальта. Но, по их словам, он был проложен без водоотведения. На кадрах, которые были предоставлены «Фонтанке», видно утопающую в грязной воде дорогу, которую приходится обходить по тонкому и не предназначенному для ходьбы поребрику.

Однако этим дело не закончилось. По рассказу местного жителя, на прошлой неделе асфальт... перекопали. «Похоже, решили добавить поребрики... Как в анекдоте: если кладут асфальт, значит, скоро будут трубы укладывать», — рассказывает петербуржец.

В комитете по благоустройству Петербурга сказали, что никаких работ ведомство там не ведет. «Фонтанке» удалось выяснить, что проблема возникла из-за работ Ленсвета:

«В квартале 6 Василеостровского района, который ограничен улицами Наличной, Уральской, проспектом КИМа, улицей Одоевского, завершается реконструкция наружного освещения. В ходе приемки работ выявлены недочеты, в том числе просадка асфальтового покрытия на Железноводской улице, в районе домов 40–56, которые в текущее время устраняются подрядной организацией. На асфальтирование, как и на все благоустройство, распространяется пятилетняя гарантия. Приносим извинения за временные неудобства», — сообщили в организации.

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Комментарии
3
Belfegrad
12 августа 2024, 19:37
Не вижу смысла обращаться в "наш спб". Там по несколько лет ответа ждать приходится, если твою жалобу вообще сочтут справедливой.
Дондигидон
12 августа 2024, 22:30
Из мира животных.
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