«Он продержался пару недель». Петербуржцы жалуются, что на Железноводской перекопали долгожданный асфальт

Жители острова Декабристов жалуются на состояние асфальта на Железноводской улице. Петербуржцы ждали новое покрытие несколько лет, но после того, как асфальт наконец проложили, он продержался всего пару недель.
Как рассказал читатель «Фонтанки» 12 августа, десятилетиями жители домов на Железноводской улице, 40–56, передвигались по колдобинам. Так, на портале «Наш Санкт-Петербург» размещены сотни жалоб на «неудовлетворительное состояние асфальтового покрытия на придомовых и дворовых территориях». На многие из них был дан ответ: «В данный момент ГАТИ в рамках предоставленных полномочий осуществлен полный комплекс мероприятий, направленных на понуждение к устранению нарушений», решение вопроса выходит за рамки портала «Наш Санкт-Петербург», однако часть жалоб все еще находится на стадии рассмотрения.
В июле этого года местные жители дождались нового асфальта. Но, по их словам, он был проложен без водоотведения. На кадрах, которые были предоставлены «Фонтанке», видно утопающую в грязной воде дорогу, которую приходится обходить по тонкому и не предназначенному для ходьбы поребрику.
Однако этим дело не закончилось. По рассказу местного жителя, на прошлой неделе асфальт... перекопали. «Похоже, решили добавить поребрики... Как в анекдоте: если кладут асфальт, значит, скоро будут трубы укладывать», — рассказывает петербуржец.
В комитете по благоустройству Петербурга сказали, что никаких работ ведомство там не ведет. «Фонтанке» удалось выяснить, что проблема возникла из-за работ Ленсвета:
«В квартале 6 Василеостровского района, который ограничен улицами Наличной, Уральской, проспектом КИМа, улицей Одоевского, завершается реконструкция наружного освещения. В ходе приемки работ выявлены недочеты, в том числе просадка асфальтового покрытия на Железноводской улице, в районе домов 40–56, которые в текущее время устраняются подрядной организацией. На асфальтирование, как и на все благоустройство, распространяется пятилетняя гарантия. Приносим извинения за временные неудобства», — сообщили в организации.
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