«Он продержался пару недель». Петербуржцы жалуются, что на Железноводской перекопали долгожданный асфальт

Жители острова Декабристов жалуются на состояние асфальта на Железноводской улице. Петербуржцы ждали новое покрытие несколько лет, но после того, как асфальт наконец проложили, он продержался всего пару недель.

Как рассказал читатель «Фонтанки» 12 августа, десятилетиями жители домов на Железноводской улице, 40–56, передвигались по колдобинам. Так, на портале «Наш Санкт-Петербург» размещены сотни жалоб на «неудовлетворительное состояние асфальтового покрытия на придомовых и дворовых территориях». На многие из них был дан ответ: «В данный момент ГАТИ в рамках предоставленных полномочий осуществлен полный комплекс мероприятий, направленных на понуждение к устранению нарушений», решение вопроса выходит за рамки портала «Наш Санкт-Петербург», однако часть жалоб все еще находится на стадии рассмотрения.

В июле этого года местные жители дождались нового асфальта. Но, по их словам, он был проложен без водоотведения. На кадрах, которые были предоставлены «Фонтанке», видно утопающую в грязной воде дорогу, которую приходится обходить по тонкому и не предназначенному для ходьбы поребрику.

