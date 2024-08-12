Вы где себя балуете? Выбираем лучшую авторскую кондитерскую и пекарню Петербурга

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«Фонтанка» продолжает собирать самые интересные места нашего города в рамках четвертого сезона проекта «(От)Личный Петербург». У вас наверняка есть самая любимая авторская кондитерская или пекарня. Поделитесь ее названием с нами!



«Вкусные штучки» — одна из 10 номинаций нашего проекта в 2024 году. В ней мы собираем самые замечательные и изысканные кондитерские и пекарни.

В качестве эксперта номинацию курирует Юнис Теймурханлы — отельер, ресторатор, эксперт HoReCa, публицист. Мы попросили Юниса выдвинуть трех кандидатов на звание лучших. Вот его выбор:



Aster; «Забыли сахар»; Ivory Garden. Кто еще достоин места в десятке финалистов? Ждем подсказок от вас. Может быть, кондитерская в вашем доме или на ближайшем углу? Предложите своего кандидата!



Как выдвинуть на конкурс любимое место

Перейти на страницу выдвижения. Авторизоваться с помощью Telegram, Yandex или VK. При авторизации через Telegram вам придет сообщение непосредственно в мессенджер. И после того, как вы там подтвердите свои намерения, можно будет выдвигать номинантов на премию. Вписать название вашего любимого места в нужную номинацию. Предложить можно только одного кандидата. Нажать на кнопку «Отправить». Повторить для других номинаций. Номинировать кандидатов на конкурс можно до 15 августа.



Переходите на сайт проекта. Давайте вместе составим путеводитель по городу с местами, проверенными жителями!



Каждая номинация «(От)Личного Петербурга» — это отдельная грань любования городом на Неве. И мы просим читателей подсказать нам лучшие адреса для этого. 10 кандидатов в каждой, набравшие наибольшее количество голосов на этапе выдвижения, войдут в шорт-листы. После этого на основе выбора читателей кураторы составят окончательные списки, а мы выставим их на всеобщее голосование.

26 сентября в Петербурге пройдет торжественная церемония награждения победителей. Лучшие получат почетные призы — и, конечно, народную любовь.

