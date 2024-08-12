Вы где себя балуете? Выбираем лучшую авторскую кондитерскую и пекарню Петербурга

«Фонтанка» продолжает собирать самые интересные места нашего города в рамках четвертого сезона проекта «(От)Личный Петербург». У вас наверняка есть самая любимая авторская кондитерская или пекарня. Поделитесь ее названием с нами!
«Вкусные штучки» — одна из 10 номинаций нашего проекта в 2024 году. В ней мы собираем самые замечательные и изысканные кондитерские и пекарни.
В качестве эксперта номинацию курирует Юнис Теймурханлы — отельер, ресторатор, эксперт HoReCa, публицист. Мы попросили Юниса выдвинуть трех кандидатов на звание лучших. Вот его выбор:
- Aster;
- «Забыли сахар»;
- Ivory Garden.
Кто еще достоин места в десятке финалистов? Ждем подсказок от вас. Может быть, кондитерская в вашем доме или на ближайшем углу? Предложите своего кандидата!
Как выдвинуть на конкурс любимое место
- Перейти на страницу выдвижения.
- Авторизоваться с помощью Telegram, Yandex или VK. При авторизации через Telegram вам придет сообщение непосредственно в мессенджер. И после того, как вы там подтвердите свои намерения, можно будет выдвигать номинантов на премию.
- Вписать название вашего любимого места в нужную номинацию. Предложить можно только одного кандидата.
- Нажать на кнопку «Отправить».
- Повторить для других номинаций.
Номинировать кандидатов на конкурс можно до 15 августа.
Переходите на сайт проекта. Давайте вместе составим путеводитель по городу с местами, проверенными жителями!
Каждая номинация «(От)Личного Петербурга» — это отдельная грань любования городом на Неве. И мы просим читателей подсказать нам лучшие адреса для этого. 10 кандидатов в каждой, набравшие наибольшее количество голосов на этапе выдвижения, войдут в шорт-листы. После этого на основе выбора читателей кураторы составят окончательные списки, а мы выставим их на всеобщее голосование.
26 сентября в Петербурге пройдет торжественная церемония награждения победителей. Лучшие получат почетные призы — и, конечно, народную любовь.
«(От)Личный Петербург» — проект «Фонтанки.ру» и комитета по развитию туризма Петербурга.