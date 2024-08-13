В СберЗдоровье рассказали, как правильно заботиться о сердце

В преддверии Международного дня здорового сердца медицинская компания СберЗдоровье (входит в индустрию здоровья Сбера) рассказала, как заботиться об этом органе, и проанализировала, как часто люди обращаются к врачам по поводу сердечно-сосудистых заболеваний — основной причины смертности в мире.
По словам врача-кардиолога СберЗдоровья Ирины Пермикиной, для исключения кардиологических заболеваний в большинстве случаев достаточно делать ЭКГ или УЗИ сердца. Еще нужно сдавать кровь на определение уровня холестерина и сахара: с 18 до 40 лет — 1 раз в 3 года, если при предыдущих обследованиях все показатели были в норме, а после сорока — ежегодно. Также необходимо контролировать артериальное давление: с 18 лет измерять его не реже одного раза в три года. При показаниях 130–139 на 85–89 мм рт.ст. и выше необходимо обратиться к врачу-кардиологу. «Соблюдение этих принципов позволит предотвратить до 80% заболеваний сердца. Тем, кто уже столкнулся с сердечно-сосудистыми заболеваниями, важно находиться под медицинским контролем: ежедневно отслеживать показатели давления и выполнять рекомендации врача», — сказала эксперт.
Чтобы следить за состоянием своего здоровья было проще, в СберЗдоровье ввели услугу «Умный мониторинг». Она доступна при наличии специального тонометра компании, который автоматически передает все показания кардиологу. Заметив отклонения от нормы, врач связывается с пациентом и предлагает лечение или меры профилактики. Умные тонометры можно приобрести в отделениях Сбербанка. А с 12 по 18 августа включительно тонометры СберЗдоровья с годовой подпиской на услуги врача предлагают со скидкой 20% более чем в 20 петербургских отделениях банка. Председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов считает: «Это отличный шанс сказать сердцу спасибо и сделать свою жизнь ещё более качественной».
Тонометры с возможностью удалённого наблюдения врача-кардиолога и подпиской на врача появились в СберЗдоровье в 2023 году. Информация о показателях хранится в личном кабинете пользователя мобильного приложения. Сведения доступны и пациенту, и доктору. При отклонении от нормы врач получает уведомление и оперативно связывается с пациентом, чтобы принять необходимые меры: скорректировать терапию или посоветовать вызвать «скорую помощь».
По данным СберЗдоровья, в январе-июле 2023 и 2024 года к кардиологам чаще обращались пациенты возрастных групп 60+ и 45–60 лет. Женщины по-прежнему внимательнее к своему состоянию, чем мужчины: и 2023-м, и в 2024-м годах к кардиологу сервиса обращались 38,5% мужчин и 61,5% женщин. При этом, согласно исследованию «Центра гигиенического образования населения» Роспотребнадзора, мужчины больше подвержены контролируемым факторам риска. Это курение, злоупотребление алкоголем, избыточный вес, малоподвижный образ жизни, переедание, высокий уровень холестерина, гипертония, диабет.
Медицинская компания СберЗдоровье предоставляет на своем сервисе запись к врачу, телемедицину, дистанционный мониторинг пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, анализы и обследования, а также корпоративное медицинское обслуживание. Сервис предоставляет возможность связаться онлайн в любое время с дежурным терапевтом или педиатром — либо по записи с врачами более 25 специальностей. К настоящему моменту дистанционный мониторинг пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями охватывает 70 регионов России, под наблюдением врачей — свыше 350 тыс. пациентов.
Срок проведения акции с 12 по 18 августа. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках, месте и порядке получения. Покупателю тонометра предоставляется промокод на дистанционное наблюдение врача-кардиолога в течение 12 месяцев после активации промокода. ПАО Сбербанк (Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481от 11.08.2015) ООО «Инновационная Медицина», ОГРН 11977461310618, 105203, г. Москва, ул. Нижняя Первомайская, д,44, этаж цоколь, пом/ком XII/8,9.
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