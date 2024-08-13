В СберЗдоровье рассказали, как правильно заботиться о сердце

В преддверии Международного дня здорового сердца медицинская компания СберЗдоровье (входит в индустрию здоровья Сбера) рассказала, как заботиться об этом органе, и проанализировала, как часто люди обращаются к врачам по поводу сердечно-сосудистых заболеваний — основной причины смертности в мире.



По словам врача-кардиолога СберЗдоровья Ирины Пермикиной, для исключения кардиологических заболеваний в большинстве случаев достаточно делать ЭКГ или УЗИ сердца. Еще нужно сдавать кровь на определение уровня холестерина и сахара: с 18 до 40 лет — 1 раз в 3 года, если при предыдущих обследованиях все показатели были в норме, а после сорока — ежегодно. Также необходимо контролировать артериальное давление: с 18 лет измерять его не реже одного раза в три года. При показаниях 130–139 на 85–89 мм рт.ст. и выше необходимо обратиться к врачу-кардиологу. «Соблюдение этих принципов позволит предотвратить до 80% заболеваний сердца. Тем, кто уже столкнулся с сердечно-сосудистыми заболеваниями, важно находиться под медицинским контролем: ежедневно отслеживать показатели давления и выполнять рекомендации врача», — сказала эксперт.



Чтобы следить за состоянием своего здоровья было проще, в СберЗдоровье ввели услугу «Умный мониторинг». Она доступна при наличии специального тонометра компании, который автоматически передает все показания кардиологу. Заметив отклонения от нормы, врач связывается с пациентом и предлагает лечение или меры профилактики. Умные тонометры можно приобрести в отделениях Сбербанка. А с 12 по 18 августа включительно тонометры СберЗдоровья с годовой подпиской на услуги врача предлагают со скидкой 20% более чем в 20 петербургских отделениях банка. Председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов считает: «Это отличный шанс сказать сердцу спасибо и сделать свою жизнь ещё более качественной».

