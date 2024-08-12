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    Как приготовить кабачки на зиму: среди наших пяти рецептов есть даже варенье

    Вы просто обязаны это попробовать

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    1 комментарий
    Когда всё, что можно, из кабачков уже приготовлено, с ними остается только фотографироваться
    Когда всё, что можно, из кабачков уже приготовлено, с ними остается только фотографироватьсяДарья Селенская / Городские порталы
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    В России есть три вечных вопроса: кто виноват, что делать и куда девать кабачки. На первые два уже веками никто не может ответить, а вот с третьим мы с удовольствием разберемся. Если у вас в этом году опять уродились кабачки и вы снова не знаете, что с ними сделать, у нас есть 5 любопытных рецептов заготовок на зиму.

    Маринованные хрустящие кабачки

    Оригинальная закуска с неповторимым вкусом готовится довольно просто. Нам потребуются:

    • кабачки — 1,7 кг;
    • чеснок — 2 зубчика;
    • петрушка свежая — 15 г;
    • укроп свежий — 15 г;
    • лавровый лист — 2 шт.;
    • перец черный горошек — 5 шт.;
    • душистый перец — 2 шт.;
    • лист хрена — 1 шт.;
    • листья вишни — 2–3 шт.;
    • уксус — 15 мл;
    • сахар — 25 г;
    • соль — 15 г;
    • вода — 1 л.

    В простерилизованные банки положить листья вишни, хрена, лавра, перец, петрушку, укроп и чеснок, разрезанный пополам. Помытые кабачки режем на кольца толщиной примерно 1 см, хвостик и шляпку выкидываем. Затем раскладываем нарезанные кабачки по банкам, плотно утрамбовывая. Заливаем кипятком и накрываем простерилизованной крышкой, оставляем на 10 минут.

    После этого сливаем воду из банок и заливаем кабачки новой порцией кипятка, добавляем уксус, соль и сахар. Взбалтываем банки, чтобы растворились соль и сахар, закатываем крышкой и переворачиваем. Накрываем полотенцем, даем остыть 8–10 часов и убираем на хранение в прохладное место.

    Полина Авдошина / Городские порталы
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    Аджика из кабачков

    Можно приготовить кабачки на зиму и обойтись без стерилизации. Они прекрасно сохранятся хоть до весны, если вы, конечно, не успеете съесть эту вкуснятину раньше. Для аджики понадобятся:

    • кабачки — 3 кг;
    • помидоры — 1,5 кг;
    • морковь — 500 г;
    • чеснок — 5 головок;
    • перец болгарский — 500 г;
    • красный молотый перец — 2,5 ст. л.;
    • масло растительное — 200 г;
    • сахар — 100 г;
    • соль — 2 ст. л.

    Очищенные кабачки измельчаем на мясорубке или с помощью кухонного комбайна. Повторяем ту же операцию с помидорами, болгарским перцем и морковью. Затем овощи нужно перемешать. Измельчаем чеснок, добавляем к овощам, туда же высыпаем соль и сахар, выливаем масло.

    Полученную смесь ставим на медленный или средний огонь и варим в течение 40 минут. Затем добавляем красный перец и, помешивая, держим на огне еще 10 минут. После этого разливаем аджику по стерильным банкам, закатываем крышками, переворачиваем и укутываем одеялом на 8–10 часов. Хранить в прохладном месте.

    Полина Авдошина / Городские порталы
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    Кабачки как грибы

    Эта вкусная закуска порадует вас на Новый год или ее можно подать к столу, если на пороге гости с бутылкой русского национального напитка. Для приготовления кабачков, похожих на грибы, нам потребуются:

    • кабачки — 1,5 кг;
    • укроп свежий — 0,25 пучка;
    • петрушка свежая — 0,25 пучка;
    • чеснок — 3–4 зубчика;
    • зеленый острый перец — 1 шт.;
    • черный молотый перец — 1 ч. л.;
    • растительное масло — 120 мл;
    • 9-процентный уксус — 120 мл;
    • сахар — 3 ст. л.;
    • соль — 1 ст. л.

    Нарезаем брусочками кабачки, очищенные от толстой шкуры и семян, и складываем в широкую миску. Выдавливаем через пресс чеснок, добавляем туда соль, перец, сахар, масло, всё тщательно перемешиваем. Рубим зелень, очищаем от семян и режем кольцами острый перец (лучше делать в перчатках). Вместе с уксусом добавляем в миску с кабачками и перемешиваем.

    Оставляем на 3 часа настояться, после чего раскладываем по банкам. Накрываем крышками и отправляем стерилизоваться 7–8 минут. Затем закатываем банки крышками, переворачиваем, накрываем одеялом и оставляем на 10 часов остывать.

    Полина Авдошина / Городские порталы
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    «Тещин язык» с морковью

    Эта закуска порадует любителей остренького. Для ее приготовления потребуются:

    • кабачки — 2 кг;
    • помидоры — 1,5 кг;
    • морковь — 500 г;
    • болгарский перец — 320 г;
    • острый зеленый или красный перец — 20 г;
    • чеснок — 100 г;
    • 9-процентный уксус — 100–120 мл;
    • растительное масло — 150 г;
    • сахар — 200 г;
    • соль — 35 г.

    Моем овощи, стерилизуем банки. Морковь натираем на мелкой терке или с помощью комбайна, обжариваем ее на растительном масле в течение 5–7 минут на среднем огне. Нарезаем кабачки брусками толщиной примерно 1 см, со старых удаляем кожу и семена.

    Болгарский перец и помидоры пропускаем через мясорубку или измельчаем в блендере, затем на среднем огне в кастрюле доводим до кипения. В эту массу добавляем морковь, соль и сахар, после чего тщательно перемешиваем. Туда же добавляем кабачки и тушим 15–20 минут на среднем огне, периодически помешивая.

    За 5 минут до готовности добавляем в кастрюлю измельченный чеснок, уксус, после чего снимаем с огня. Заполняем банки кабачками вместе с маринадом и закручиваем крышками. Переворачиваем вверх дном, укрываем полотенцем и даем остыть.

    Полина Авдошина / Городские порталы
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    Варенье из кабачков с лимоном

    Кто бы мог подумать, что из кабачков можно приготовить не только привычные закрутки, но и варенье. А ведь и таких рецептов достаточно. Например, варенье из кабачков с лимоном. Правда, придется помучиться, выбирая идеальный баланс кислоты и сладости, но результат того стоит. Ингредиентов нужно совсем немного: килограмм кабачков, килограмм сахара, один лимон и полстакана воды. Впрочем, сахар и лимон можете добавить по своему вкусу — вдруг вам нравятся блюда послаще или, наоборот, покислее.

    Когда все ингредиенты окажутся перед вами, приступайте к готовке. Первым делом нарезайте кабачки кусочками (размер и форма — какие вам заблагорассудятся), бросайте их в кастрюлю, засыпайте сахаром, добавляйте воду и мелко нарезанный лимон. Не трогайте всю эту смесь до тех пор, пока кабачки не выпустят сок. Пустили? Поджигайте. То есть включайте конфорку и доводите до кипения. А как только будущее варенье закипело, убавляйте огонь до минимума и варите 45 минут.

    Готовое варенье по традиции отправьте в стерильные банки и закатайте.

    Полина Авдошина / Городские порталы
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    А как у вас с кабачками в этом году, уродились?

    Когда всё, что можно, из кабачков уже приготовлено, с ними остается только фотографироваться
    Когда всё, что можно, из кабачков уже приготовлено, с ними остается только фотографироватьсяДарья Селенская / Городские порталы
    Полина Авдошина / Городские порталы
    Полина Авдошина / Городские порталы
    Полина Авдошина / Городские порталы
    Полина Авдошина / Городские порталы
    Полина Авдошина / Городские порталы

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