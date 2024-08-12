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    У Эрмитажа гимназист попал под колёса электровелосипеда

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    Прогулка у Зимнего дворца закончилась в больнице для третьеклассника из петербургской гимназии. С ним не разминулся велосипедист. Об этом стало известно «Фонтанке» 12 августа.

    По предварительным данным, авария на Дворцовой площади случилась в воскресенье чуть позже половины десятого часа вечера. Девятилетний школьник вместе с отцом направлялся к Эрмитажу, когда на ребёнка наехал 32-летний житель Васильевского острова на электровелосипеде.

    Скорая увезла мальчика в больницу с ушибами, ссадинами, закрытой черепно-мозговой травмой и подозрением на сотрясение мозга. Его состояние оценивается как среднетяжёлое.

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