ГАЗ выкинул мотоцикл на встречку — прямо под «Ниссан». Смертельное ДТП на МКАД попало на видео

Смертельное ДТП на МКАД на на юго-западе Москвы
По данным ведомства, на внутренней стороне
Как сообщает Госавтоинспекция Москвы, по предварительной версии, водитель автомобиля ГАЗ при перестроении столкнулся с мотоциклом «Ямаха», после чего мотоциклиста и его пассажира отбросило на встречную полосу, где на них наехал «Ниссан». Мотоциклист госпитализирован, его
Водитель ГАЗа скрылся. Меньше чем за час сотрудники ГАИ его нашли и задержали. Судя по внешним признакам, он был пьян, от освидетельствования он отказался.