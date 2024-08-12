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    ГАЗ выкинул мотоцикл на встречку — прямо под «Ниссан». Смертельное ДТП на МКАД попало на видео

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    Смертельное ДТП на МКАД на на юго-западе Москвы 12 августа зафиксировали камеры видеонаблюдения. Запись публикует столичный дептранс. Погибла девушка.

    Дептранс. Оперативно

    По данным ведомства, на внутренней стороне 39-го километра столкнулись автомобиль и мотоцикл. На записи видно, что мотоцикл вместе с пассажирами выбросило на встречную полосу и в них въехала машина.

    Как сообщает Госавтоинспекция Москвы, по предварительной версии, водитель автомобиля ГАЗ при перестроении столкнулся с мотоциклом «Ямаха», после чего мотоциклиста и его пассажира отбросило на встречную полосу, где на них наехал «Ниссан». Мотоциклист госпитализирован, его 21-летняя пассажирка скончалась на месте.

    Водитель ГАЗа скрылся. Меньше чем за час сотрудники ГАИ его нашли и задержали. Судя по внешним признакам, он был пьян, от освидетельствования он отказался.

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