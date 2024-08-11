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    Сборная США выиграла больше всех медалей на Олимпиаде в Париже

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    Олимпийские игры 2024 года в Париже подошли к концу. В общем зачете по медалям победу одержала команда США, завоевав 127 медалей (40 золотых, 44 серебряные и 43 бронзовые).

    На втором месте расположилась сборная Китая с 91 медалью (40 золотых, 27 серебряных и 24 бронзовые).

    Все решилось буквально в последний момент, благодаря победе женской сборной США в баскетбольном турнире.

    Третью позицию в общем зачете заняли японские спортсмены, которые завоевали 45 медалей (20 золотых, 12 серебряных и 13 бронзовых).

    Отметим, что лучшей страной среди бывших советских республик стал Узбекистан, выигравший 13 медалей на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция) — восемь золотых, две серебряные и три бронзовые. При этом только бокс принес им пять золотых медалей.

    Выступающие в нейтральном статусе российские спортсмены завоевали всего одну медаль. В женском парном разряде серебро взяли Мирра Андреева и Диана Шнайдер.

    Следующие летние Олимпийские игры пройдут в 2028 году в Лос-Анджелесе.

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