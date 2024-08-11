Сборная США выиграла больше всех медалей на Олимпиаде в Париже

Олимпийские игры 2024 года в Париже подошли к концу. В общем зачете по медалям победу одержала команда США, завоевав 127 медалей ( 40 золотых , 44 серебряные и 43 бронзовые ).

На втором месте расположилась сборная Китая с 91 медалью (4 0 золотых , 27 серебряных и 24 бронзовые ).

Все решилось буквально в последний момент, благодаря победе женской сборной США в баскетбольном турнире.

Третью позицию в общем зачете заняли японские спортсмены, которые завоевали 45 медалей ( 20 золотых , 12 серебряных и 13 бронзовых ).