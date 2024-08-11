Сборная США выиграла больше всех медалей на Олимпиаде в Париже

Олимпийские игры 2024 года в Париже подошли к концу. В общем зачете по медалям победу одержала команда США, завоевав
На втором месте расположилась сборная Китая
Все решилось буквально в последний момент, благодаря победе женской сборной США в баскетбольном турнире.
Третью позицию в общем зачете заняли японские спортсмены, которые завоевали
Отметим, что лучшей страной среди бывших советских республик стал Узбекистан, выигравший
Выступающие в нейтральном статусе российские спортсмены завоевали всего одну медаль. В женском парном разряде серебро взяли Мирра Андреева и Диана Шнайдер.
Следующие летние Олимпийские игры пройдут