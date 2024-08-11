    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 18

    1 м/с, зап

    752мм

    75%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd87.99eur95.18

    Почти 100 пациентов кардиодиспансера в Сургуте отравились, большая часть госпитализирована

    20957
    7 комментариев

    94 пациента Центра диагностики и сердечно-сосудистой хирургии в Сургуте получили симптомы отравления после обедов от местной кухни. В диспансере проводится тотальная дезинфекция.

    О ситуации 11 августа сообщает департамент здравоохранения Югры. Симптомы острой кишечной инфекции почувствовали 94 человека, из них 68 были переведены в инфекционное отделение окружной больницы Сургута.

    «Предварительно установлено, что источник инфекции — продукты питания. Комиссия уточняет источники и возможных поставщиков некачественной продукции», — сказано в сообщении.

    Диспансер прекратил прием пациентов. Ожидается, что возобновить его смогут через 2–3 дня.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ20
    ПЕЧАЛЬ7

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close