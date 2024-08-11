Почти 100 пациентов кардиодиспансера в Сургуте отравились, большая часть госпитализирована

94 пациента Центра диагностики и сердечно-сосудистой хирургии в Сургуте получили симптомы отравления после обедов от местной кухни. В диспансере проводится тотальная дезинфекция.
О ситуации 11 августа сообщает департамент здравоохранения Югры. Симптомы острой кишечной инфекции почувствовали
«Предварительно установлено, что источник инфекции — продукты питания. Комиссия уточняет источники и возможных поставщиков некачественной продукции», — сказано в сообщении.
Диспансер прекратил прием пациентов. Ожидается, что возобновить его смогут через