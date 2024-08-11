Пилила дрова в пять лет и встречалась с Пикассо. Умерла одна из первых советских олимпийских чемпионок Галина Зыбина

Петербургский спорт понес утрату — 10 августа ушла одна из первых советских олимпийских чемпионок Галина Зыбина. Отдел спорта «Фонтанки» вспоминает легендарную спортсменку из Ленинграда.

Галина Зыбина — олимпийская чемпионка 1952 года в толкании ядра. Также на ее счету серебро Олимпиады-1956, бронза Олимпиады-1964. Она побеждала на чемпионате Европы (1954) и семь лет, с 1952-го по 1959 год, удерживала звание мировой рекордсменки.

Фото: комитет по физической культуре и спорту Петербурга Поделиться Поделиться





Зыбина родилась 22 января 1931 года в Ленинграде. Отец работал кочегаром, мать — курьером. Всего в семье было четверо детей — Галина и три брата. В пять лет Галину отдали заниматься хореографией. Уже тогда она помогала отцу пилить дрова и запасать их на зиму. Эти запасы сильно помогли семье во время блокады Ленинграда.



После начала Великой Отечественной войны отец сразу ушел на фронт. Погиб 10 января 1944 года у деревни Машеры под Гомелем.

По воспоминаниям Зыбиной, до мая 1942-го школы были закрыты. Потом открылась 116-я на Сердобольской, и ее записали туда. В школе давали стакан молока и вареную брюкву. Вскоре вышло постановление, чтобы дети с 5-го класса начинали работу. Трудиться пришлось на огородах совхоза «Ланское», а летом 1943 года — на полях совхоза «Петрорайсовет» в Коломягах. 4 декабря того же года 13-летней Галине вручили медаль «За оборону Ленинграда». Спустя много лет именно эту медаль она назовет главной в своей жизни.



«Мама устроилась в райком Выборгского района уборщицей. Вода замерзла, отопления нет. Так мы с ней в 5 утра дров напилим, перетащим на третий этаж райкома. Оттуда в школу, пытаюсь что-то выучить», — рассказывала Зыбина.

Ели что придется. Как-то мама приготовила оладьи из лебеды — вся семья отравилась: оглохли, а в глазах стояла пелена. Прошло только через две недели.

Одним солнечным днем 1942-го мама собралась за хлебом, и тут завыла сирена, началась бомбежка. Мама помчалась обратно.

«На лестнице перемахнула ступеньку, в следующую секунду туда вонзился осколок. Младший брат сидел на кухне возле приоткрытой створки. Я из комнаты добежать до него не успела. Взрывной волной трехлетнего Стасика отбросило к двери. Мимо меня из одного окна в другое пролетел столб пламени. То, что обошлось без пожара и никто не пострадал, — настоящее чудо. А след от осколка на лестнице так и остался», — вспоминала Галина.



Чудом стало и то, что семья без потерь пережила блокаду. После окончания войны учительница физкультуры предложила нескольким ученикам, среди которых была и Галина, попробовать свои силы в легкоатлетической школе у пятикратного чемпиона СССР Виктора Алексеева. Галину приняли, и с февраля 1946 года она начала заниматься метанием копья и толканием ядра. Результаты пришли сразу.

В 1946 году пережившая блокаду Зыбина чуть не умерла с голоду. На Всесоюзном сборе молодежи в Москве кормили ужасно. Юным спортсменам давали какую-то мутную жижу в тарелках. Нескольких человек даже увезли на скорой. Но все боялись что-то сказать.



«Все молчали. А я, 15-летняя пигалица, не побоялась пойти к руководству. С едой лучше не стало, зато выбила каждому по куску мыла и полотенце. Поняла, что дальше оставаться на сборе нет смысла. Вернулась к своим, сообщила, что завтра уезжаю. Когда новость долетела до начальника сбора, он из закромов принес хлеб с салом: "Зыбина, держи! Только поскорее исчезни с моих глаз…". На тренерском совете меня потом распекали: "Зачем взяли эту костлявую дохлятину?! Ничего в ней нет"», — рассказывала Зыбина.



Шесть лет спустя «дохлятина» выиграла Олимпиаду в Хельсинки.

По результатам отборочных соревнований к Олимпийским играм 1952 года Зыбина считалась фаворитом в метании копья, в толкании ядра же Алексеев делал ставку на другую свою ученицу — Тамару Тышкевич. На небольших соревнованиях в Выборге, где готовилась сборная, 30 июня Зыбина превысила мировой рекорд в толкании ядра (сначала — 15,13 метра , затем — 15,19 ), а в метании копья до мирового рекорда ей не хватило лишь 6 сантиметров (53,35 метра).



Олимпийские соревнования в метании копья, проходившие 24 июля , начались с задержкой более чем на час. Зыбина «перегорела» и заняла только четвертое место (48,35 метра), победила же Дана Затопкова (50,47 метра). Зато спустя два дня Зыбина выиграла толкание ядра с новым мировым рекордом (15,28 метра).

Фото: комитет по физической культуре и спорту Петербурга Поделиться Поделиться





«Журналисты после победы допытывались: "Вы счастливы?". А я не знала, что ответить. Вся радость улетучилась, пока два часа ждала награждения. Медаль вручили, когда на трибунах уже почти никого не было. Да еще из-за проигранного копья переживала», — признавалась Зыбина.

Тем не менее это золото сделало ее одной из ведущих спортсменок советской сборной. В этом качестве она побывала во многих странах и даже как-то познакомилась во Франции с Пабло Пикассо.

В 1954-м Зыбину по комсомольской линии направили во Францию в составе делегации из 16 человек . В основном это были музыканты, физики, математики, из спортсменов — только Галина. За 24 дня объехали 24 города . Когда на юге проезжали мимо городка Валлорис, кто-то предложил заглянуть к Пикассо: «У него домик здесь, недавно часовню расписал…». Зыбина понятия не имела, кто такой Пикассо, так что впечатления на нее это имя не произвело. К тому же ее разморило в дороге, и она задремала.



Вскоре спортсменку разбудил переводчик: «Галя, выручай!». Оказывается, они доехали до дома художника, построились, представились, но Пикассо не заинтересовали. И тут прозвучала фраза: «С нами еще олимпийская чемпионка по толканию ядра. Чувствует себя плохо, осталась в автобусе…». Пикассо всплеснул руками: «Так ведите скорее! Никогда не видел олимпийского чемпиона!».

«Привели меня во дворик обычного дома. Пикассо — маленький, верткий. Долго разглядывал меня. Наконец спросил: "Что это такое — ядро?" — "При себе нет. Найдется полкирпича?" Амбал, который помогал ему работать с глиной, протянул кирпич. Задрала узкую юбку на французский манер и с места метнула куда-то далеко через забор. Зааплодировал: "Красиво! Техника, как в балете!" Прикоснулся к моей руке и повторил: "Да, красиво…". На прощание подарил вазочку с клеймом», — вспоминала Зыбина.



Под конец карьеры Зыбиной стало всё труднее отбираться на международные старты. И дело не в том, что ленинградская спортсменка стала сдавать. Пошли подковерные игры, а конкурентки, которых она раньше легко обыгрывала, вдруг резко увеличили свои результаты. Зыбина не раз отмечала в своих интервью, что без «химии» такое невозможно. К тому же в сборной стали появляться совсем подозрительные спортсменки.

«Мы-то знали, что гермафродитов выставляли за сборную СССР. Еще перед Олимпиадой-1952 на сборе в Выборге устроили осмотр. Потом прогуливались с Ниной Думбадзе, а на скамеечке всхлипывала Шура Чудина. Нина сказала: "Жалко, что она такая. Но почему из-за этого должны остальные страдать?". Позже наша спринтерша приревновала Шуру к конькобежке Инге Артамоновой. Нажаловалась в ЦК, что на самом деле Чудина — мужчина. Чудина ушла из спорта в 1963-м . А сестры Пресс, Иткина, Щелканова — через три года, когда появился секс-контроль», — говорила Зыбина.



В 1958 году на чемпионате СССР у Галины случился конфликт с Тамарой Пресс, вокруг пола которой до сих пор идут споры. Тамара, выиграла ядро последней попыткой. Подошла к скамейке, где сидели Зыбина с Тышкевич, и сунула им под нос фигу: «Вот вам, олимпийские чемпионки!». Галина вспылила: «Пока не извинишься, на пьедестал с тобой не встанем».

Тамара Пресс извиняться отказалась, и Зыбина с Тышкевич отказались подниматься с ней на пьедестал. Из-за этой истории Галину отцепили от матчевой встречи с Америкой. Ребята из мужской сборной ее поддержали и подписали письмо в ЦК. Врач сборной шепнула Зыбиной: «Галина, боритесь до конца. Я изучала документы, в три года сестрам Пресс сделали операцию…». Что за операцию, правда, не уточнила, однако Зыбина всегда настаивала, что мускулатура у Пресс была, как у мужчины.



«Отнесли письмо в ЦК самые смелые — Нина Пономарева и я. На следующий день оно лежало на столе председателя Спорткомитета Николая Романова. Собрались у него — Виктор Алексеев, который тренировал сначала меня, а затем сестер Пресс, Тамара, Нина и я. Пресс шумит: "Я нормальная!". Говорю: "Это медицина выяснит. И вообще, Тамара, ты не виновата, что такой родилась. Мы не тебя обвиняем". — "А кого?!" — "Их", — и указала на Романова с Алексеевым», — вспоминала Зыбина.



Но ничего доказать не удалось. В итоге Зыбину и Пономареву совсем выгнали из сборной и сняли с зарплаты. Отдельную обиду на Галину затаил ее бывший тренер Алексеев. Он в глаза назвал ее бесстыжей и мстил при любой возможности.

Например, на Олимпиаде-1964 в Токио у Зыбиной случился спондилез. Врач прописал ей «блокаду», но Алексеев запретил ей колоть обезболивающее из-за страха, что она обойдет Тамару Пресс. В итоге Пресс выиграла, а Зыбина осталась с бронзой. На пятую Олимпиаду Алексеев ей совсем закрыл дорогу под предлогом того, что пора уступать дорогу молодым. При этом Галина на тот момент считалась вторым номером в сборной. Ирина Солонцова, которую взяли вместо нее, стала лишь седьмой. Так и закончилась карьера Зыбиной в сборной длиною 21 год и 7 месяцев , 19 лет из которых она стояла на пьедестале.

Фото: комитет по физической культуре и спорту Петербурга Поделиться Поделиться





В последние годы Галина Зыбина, несмотря на свой возраст, продолжала вести активную жизнь. В ноябре 2023 года она участвовала в отчетно-выборном собрании региональной общественной организации «Олимпийский совет Санкт-Петербурга» при комитете по физической культуре и спорту. В январе она приезжала на мероприятия, посвященные 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В конце июня Галина Ивановна передала в дар Государственному музею спорта Санкт-Петербурга свои спортивные награды и личные вещи. И уже в середине июля в музее был открыт персональный стенд Галины Зыбиной.

Фото: комитет по физической культуре и спорту Петербурга Поделиться Поделиться





А как-то ее спросили про танцы.

«Я до сих пор и вальс могу станцевать, и твист. Хотя дыхание уже срывается. Не то, что раньше…» — ответила легендарная чемпионка и улыбнулась.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

