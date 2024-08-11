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    Власти Курской области сообщают о взломах сайтов и рассылках фейков

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    Правительство Курской области заявило о рассылке фейковых сообщений об эвакуации, сделанных якобы от имени врио губернатора региона Алексея Смирнова украинскими спецслужбами. Об этом говорится в официальном телеграм-канале 11 августа.

    «Украинские спецслужбы начали рассылку сообщений якобы от имени врио губернатора Курской области Алексея Смирнова. В них сообщается о начале эвакуации в регионе. ЦИПсО планирует вызвать панику и парализовать трассы», — отмечается в сообщении. Рядом размещен скрин фейкового поста.

    Жителей призвали искать оперативную информацию в телеграм-канале врио губернатора и правительства Курской области.

    Ранее на сайте курского отделения КПРФ появилось что-то вроде инструкции, которая призывала жителей к вежливому общению с ВСУ. Вскоре один из депутатов сообщил, что это тоже работа украинцев и сайт был взломан. Сейчас он недоступен.

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