Власти Курской области сообщают о взломах сайтов и рассылках фейков

Правительство Курской области заявило о рассылке фейковых сообщений об эвакуации, сделанных якобы от имени врио губернатора региона Алексея Смирнова украинскими спецслужбами. Об этом говорится в официальном телеграм-канале 11 августа .

«Украинские спецслужбы начали рассылку сообщений якобы от имени врио губернатора Курской области Алексея Смирнова. В них сообщается о начале эвакуации в регионе. ЦИПсО планирует вызвать панику и парализовать трассы», — отмечается в сообщении. Рядом размещен скрин фейкового поста.

Жителей призвали искать оперативную информацию в телеграм-канале врио губернатора и правительства Курской области.