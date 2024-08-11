Скончалась олимпийская чемпионка и житель блокадного Ленинграда Галина Зыбина

Одна из первых советских олимпийских чемпионок и житель блокадного Ленинграда Галина Зыбина скончалась в возрасте 93 лет. Об этом 11 августа сообщил телеграм-канал комитета по спорту Петербурга.

«Ушла из жизни поистине легендарная спортсменка — чемпионка Олимпийских игр в толкании ядра 1952 года в Хельсинки, обладательница 13 рекордов страны, участница четырех Олимпиад, неоднократная чемпионка Советского Союза в метании копья», — говорится в сообщении.

В конце июня Галина Зыбина передала в дар «Государственному музею спорта Санкт-Петербурга» свои спортивные награды и личные вещи. В середине июля в музее был открыт ее персональный стенд, сообщили в комитете.