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    Скончалась олимпийская чемпионка и житель блокадного Ленинграда Галина Зыбина

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    Одна из первых советских олимпийских чемпионок и житель блокадного Ленинграда Галина Зыбина скончалась в возрасте 93 лет. Об этом 11 августа сообщил телеграм-канал комитета по спорту Петербурга.

    «Ушла из жизни поистине легендарная спортсменка — чемпионка Олимпийских игр в толкании ядра 1952 года в Хельсинки, обладательница 13 рекордов страны, участница четырех Олимпиад, неоднократная чемпионка Советского Союза в метании копья», — говорится в сообщении.

    В конце июня Галина Зыбина передала в дар «Государственному музею спорта Санкт-Петербурга» свои спортивные награды и личные вещи. В середине июля в музее был открыт ее персональный стенд, сообщили в комитете.

    О времени и месте прощания с Галиной Зыбиной будет сообщено дополнительно.

    Галина Зыбина родилась в Ленинграде в 1931 году. В 12 лет будущую олимпийскую чемпионку наградили медалью «За оборону Ленинграда», которую она считала главной в своей жизни. Спортивную карьеру Зыбина начала сразу после окончания войны. На олимпиаде в Хельсинки 1952 года Зыбина получила «золото» в толкании ядра. С результатом 15,28 м она перекрыла мировой рекорд на 26 сантиметров. Также спортсменка взяла «серебро» в той же дисциплине на олимпиаде в Мельбурне (1956) и «бронзу» в Токио (1964).

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