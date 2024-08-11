Подросток в Пушкине на мопеде врезался в гараж, теперь он не может нормально есть и говорить

Студент техникума без водительских прав и экипировки влетел в гараж у дома
По данным полиции, парень, управляя мопедом «Хонда Дио» без шлема и мотоэкипировки, не смог справиться с управлением и врезался в стену гаража. В результате столкновения подросток получил серьезные травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии. По данным «Фонтанки», врачи 19-й детской горбольницы диагностировали оскольчатые переломы верхней челюсти, перелом челюстных пазух, ушибы туловища и конечностей.
В отношении 17-летнего петербуржца составили протокол за управление транспортным средством без прав.