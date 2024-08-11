    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Небольшая облачность, Дождь

    Ощущается как 16

    2 м/с, зап

    751мм

    75%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd87.99eur95.18

    Подросток в Пушкине на мопеде врезался в гараж, теперь он не может нормально есть и говорить

    1574
    10 комментариев

    Студент техникума без водительских прав и экипировки влетел в гараж у дома № 3 по Пушкинскому шоссе, сообщает 11 августа пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Все последствия пришлись на голову 17-летнего юноши.

    По данным полиции, парень, управляя мопедом «Хонда Дио» без шлема и мотоэкипировки, не смог справиться с управлением и врезался в стену гаража. В результате столкновения подросток получил серьезные травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии. По данным «Фонтанки», врачи 19-й детской горбольницы диагностировали оскольчатые переломы верхней челюсти, перелом челюстных пазух, ушибы туловища и конечностей.

    В отношении 17-летнего петербуржца составили протокол за управление транспортным средством без прав.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    © Фонтанка.Ру

    По теме

    МопедДТП
    ЛАЙК0
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 10

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close