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    А голову вы дома не забыли? Собираем портфель для учеников 1–4-х классов: что в нем должно быть

    Минимальный набор канцелярских предметов для учеников начальной школы

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    Чтобы не набрать в магазине ничего лишнего, сохраните нашу простую, но исчерпывающую инструкцию
    Чтобы не набрать в магазине ничего лишнего, сохраните нашу простую, но исчерпывающую инструкциюФото: Владислав Лоншаков / E1.RU
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    Для родителей август — особенно жаркий сезон. Ведь надо собрать ребятню в школу. И главное — ничего не забыть. Это старшеклассники могут ходить с пакетом, парой тетрадок и ручек, а для учеников начальных классов важно, чтобы всё было под рукой. Но что входит в это «всё»? Если с формой, сменной обувью и спортивным костюмом в принципе понятно, то в канцелярии можно просто потеряться. Чтобы спасти ситуацию, стоит заранее составить список необходимого школьникам для 1–4-х классов.

    Что должно быть в пенале школьника

    Первым делом давайте выберем сам пенал. Лучше всего не брать каких-то кофров, а выбрать простой мягкий чехол на молнии. Он более компактный, и в него поместится всё необходимое.

    Выбрав пенал, переходим к полке, где лежат синие шариковые ручки. Нам нужны ручки с самыми обычными стержнями, но такими, которые при письме не царапают бумагу. От механических моделей лучше сразу отказаться, так же как и от украшенных, — будут отвлекать. В области хвата желательна резинка. Можно дополнить ручками других цветов.

    Простые карандаши. Для школьника начальных классов следует выбрать правильную мягкость. Оптимальным будет вариант с пометкой ТМ или HB. Обозначают они одно и то же — среднюю плотность грифеля (твердо-мягкие). Такой карандаш будет медленнее стираться, линии получатся аккуратнее, и им проще пользоваться.

    Ластик следует брать мягкий на ощупь. Сине-красные варианты не самые лучшие и быстро ломаются. Качественная резинка имеет сероватую окраску и очень мягкая. Она легко сотрет карандаш, не повреждая бумагу.

    Точилка. Этот инструмент может потребоваться в любой момент, поэтому стоит выбирать компактную модель. Но лучше всего с боксом для стружки, так как в классе может быть сложно ее отнести к урне во время урока, а складывать на парте неприлично.

    Линейка для школьника начальных классов больше 15–20 см вряд ли потребуется. Лучше всего подобрать так, чтобы линейка вошла в пенал и тот легко застегнулся. Если принято решение взять подлиннее, то класть ее в пенал будет неудобно.

    Полина Авдошина / Городские порталы
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    Важно выбирать качественные предметы без каких-либо игровых элементов. Любая бирюлька может отвлекать ребенка от учебного процесса.

    Что должно быть в портфеле ученика 1–4-х классов

    Портфель должен быть достаточно вместительным, чтобы в него вошли и пенал, и учебники, но выбор конкретной модели остается за родителями. Папка не менее важный элемент, так как именно в ней следует переносить тетради и альбомы, чтобы они не мялись. Лучше всего взять два варианта — небольшой для тетрадей и отдельный для альбома.

    Также нужны тетради 12–18 листов в линию и в клетку, не менее 10 штук каждого вида. Конкретный образец линии стоит уточнить у классного руководителя.

    Подставка для книг. Лучше, если это будет металлическое изделие, которое прослужит дольше. Пластиковые элементы достаточно хрупкие, и, в случае некоторой неаккуратности, ребенок может сломать их.

    Комплект обложек для учебников и рабочих тетрадей. Лучше всего брать плотные прозрачные варианты, которые не будут разорваны еще при попытке натянуть их на книги.

    В качестве комплекта также стоит взять несколько общих тетрадей с большим количеством листов. Для 1–4-х классов будет достаточно 48. Оптимально, чтобы бумага была немелованной.

    И конечно же, про дневник не забудьте.

    Полина Авдошина / Городские порталы
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    Что нужно для уроков технологии и ИЗО

    Дополнительно для уроков изобразительного искусства и технологии нужно приобретать свои расходники. Для ученика 1–4-х классов обычно требуется:

    • альбом для рисования;
    • комплект цветных фломастеров;
    • комплект цветных карандашей;
    • краски акварельные;
    • набор гуаши;
    • набор кисточек (№ 2, 4, 6);
    • стакан-непроливайка;
    • цветная бумага;
    • цветной и белый картон;
    • клей в стике или ПВА;
    • кисть для клея;
    • ножницы;
    • пластилин и доска к нему.

    Рекомендуют дополнительно приобрести фартук и нарукавники. Они позволят уберечь одежду от пятен при работе с красками и пластилином.

    Полина Авдошина / Городские порталы
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    Представленного выше набора канцелярии в школу для 1–4-х классов должно быть достаточно, но у каждой школы могут быть свои требования. Так что обратиться к классному руководителю и уточнить все нюансы никогда не помешает.

    Чтобы не набрать в магазине ничего лишнего, сохраните нашу простую, но исчерпывающую инструкцию
    Чтобы не набрать в магазине ничего лишнего, сохраните нашу простую, но исчерпывающую инструкциюФото: Владислав Лоншаков / E1.RU
    Полина Авдошина / Городские порталы
    Полина Авдошина / Городские порталы
    Полина Авдошина / Городские порталы

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