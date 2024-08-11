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    «Не доедут до дома целыми»: в какую тару собирать грибы, чтобы они не испортились

    Миколог рассказала, куда складывать лесные дары

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    3 комментария
    Оказывается, важно, куда именно складываются грибы при сборке
    Оказывается, важно, куда именно складываются грибы при сборкеФото: Анастасия Вязигина / 76.RU
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    Грибной сезон продолжается! В августе началась новая урожайная волна, и люди выносят из лесов полные корзины. Но оказывается, грибы довольно капризны. И очень важно складывать их в специальную тару. Ярославский миколог, заведующая кафедрой биологии и методики обучения биологии ЯГПУ имени Ушинского Ольга Лазарева рассказала 76.RU, на что это влияет.

    По словам миколога, лучшая емкость для сбора грибов — корзина или короб. Важно, чтобы они были проветриваемыми.

    — Они могут быть плетеными из лозы и другого природного материала или пластиковыми, но с отверстиями. Собирать грибы в пакеты и пластиковые ведра без отверстий не рекомендуется. В замкнутой влажной и теплой среде на плодовых телах при транспортировке начнут развиваться плесени, активнее продолжат расти личинки грибных комаров, мух, жуков — так называемые червяки. Кроме того, в такой таре грибы не доедут до дома целыми, — пояснила Ольга Лазарева.

    Миколог и кандидат биологических наук Михаил Вишневский солидарен с коллегой во мнении. Он тоже считает, что плетеная корзинка — лучшая тара для сбора грибов.

    — Соответственно, идеальный вариант — это корзина, следующий — ведро и наименее удачное решение — это пакет, — рассказал Михаил Вишневский.

    Оказывается, важно, куда именно складываются грибы при сборке
    Оказывается, важно, куда именно складываются грибы при сборкеФото: Анастасия Вязигина / 76.RU

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    Грибы
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