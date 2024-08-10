«Тополиный пух» и седьмой гол Глушенкова. Как «Зенит» обыграл «Динамо»

«Зенит» начал новый сезон очень мощно. В первых трех турах петербуржцы забрали 100 процентов очков, при этом забили 13 голов и ни одного не пропустили. Казалось, что никто и ничто уже не сможет остановить петербуржцев в год столетнего юбилея. Особенно классно выстрелил новичок Максим Глушенков, забивший шесть мячей.

Тем не менее только в четвертом туре «Зенит» встретил по-настоящему серьезного соперника. Московское «Динамо» стартовало также отлично. Три победы в трех матчах и второе место в турнирной таблице вслед за командой Сергея Семака.



Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Зенит» появится на поле в следующем составе: Евгений Латышонок, Вячеслав Караваев, Нино, Страхиня Эракович, Дуглас Сантос (капитан команды), Вильмар Барриос, Вендел, Клаудиньо, Педро, Максим Глушенков, Матео Кассьерра.



На разогреве у футболистов на «Газпром Арене» выступили «Иванушки International», успев спеть несколько своих главных хитов, включая «Тополиный пух». Исполняли только, похоже, под фонограмму, но болельщики все равно с удовольствием подпевали.



«Зенит» мог открыть счет уже на 20-й секунде. Кассьерра прошел в лицевую, покатил назад под удар, Фомин перехватил, тут же уступил мяч Караваеву, но тот не попал в створ, хотя бил почти в упор. Сразу ответило «Динамо». Константин Тюкавин отдал назад под удар Муми Нгамале, но тот не смог как следует попасть по мячу.

Так и пошло дальше: бодро, но безрезультативно. «Зенит» действовал чуть более опаснее, но гости из столицы старались не отставать, хотя долго не могли попасть по воротам.

Как всегда, очень старался Глушенков. У него в первом тайме было три очень хороших момента — на 21-й, 29-й и 45-й минутах.



Но бил лучший бомбардир чемпионата не лучшим образом. Динамовцы на 30-й минуте вновь огрызнулись и нанесли свой первый удар в створ, но тут на месте был Латышонок.

Незадолго до перерыва Эракович каким-то образом не забил в пустые ворота. Вендел отдал пас с края штрафной на дальнюю, но сербский защитник пробил выше ворот, хотя ему никто не мешал.



В общем моментов в первые 45 минут было достаточно, но вся результативность, которая была в первых трех турах, куда-то исчезла.



После перерыва «Зенит» все-таки забил. Сделал это, конечно, же Глушенков. На 56-й минуте Педро получил мяч от Клаудиньо на краю штрафной и прострелил низом в центр, а Глушенков в касание срезал мяч точно в ближний угол.



На 84-й минуте произошел самый волнительный момент матча. Мяч после подачи Карраскаля с фланга попал в штрафной в руку Барриосу, и судья Сергей Иванов назначил пенальти. Удар с 11 метров вингера Муми Нгамале отбил Латышонок, за что получил кучу респектов от одноклубников. Как оказалось, это первый отбитый пенальти с игры зенитовского вратаря за четыре года. Похоже, что «Зенит» наконец нашел надежного первого номера.



Благодаря этому сине-бело-голубые спокойно довели матч до победы со счетом 1:0. В этот раз обошлось без голевой феерии, зато не пропустили. Сине-бело-голубые продолжают лидировать в чемпионате. Следующая остановка — выездной матч против «Рубина» в Кубке России 14 августа.

