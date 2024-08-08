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    Антициклон меняет характер погоды в Петербурге

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    В Петербурге становится теплее, дождей не будет. Но это ненадолго.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 8 августа в городе переменная облачность, без существенных осадков, ветер слабый. Температура воздуха днем составит 22–24 градуса.

    Погоду в регионе сегодня формирует гребень опускающегося с севера антициклона. Облаков в небе станет меньше, и обойдётся без осадков, лишь на юге и востоке области местами ещё возможны дожди, сообщает центр «ФОБОС». По его данным, в городе до 25 градусов, в Ленинградской области 21–26. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

    Завтра ожидается примерно такая же погода, а в субботу станет прохладнее, возможны ливни и грозы.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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