Антициклон меняет характер погоды в Петербурге

В Петербурге становится теплее, дождей не будет. Но это ненадолго.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 8 августа в городе переменная облачность, без существенных осадков, ветер слабый. Температура воздуха днем составит 22–24 градуса.
Погоду в регионе сегодня формирует гребень опускающегося с севера антициклона. Облаков в небе станет меньше, и обойдётся без осадков, лишь на юге и востоке области местами ещё возможны дожди, сообщает центр «ФОБОС». По его данным, в городе до 25 градусов, в Ленинградской области 21–26. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.
Завтра ожидается примерно такая же погода, а в субботу станет прохладнее, возможны ливни и грозы.