«Сад — это та же музыка». Как тромбонист вместе с соседями организовал «Венский сад» в Кудрово

Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Жители Кудрово сами организовали «Венский сад» вокруг двух многоэтажек на Венской улице. Когда они заезжали в новый жилой комплекс, их совершенно не устроили почти лысые газоны. Теперь здесь возвышаются яблони, красуется шалфей, зреет земляника, могут удивить редкие растения. Всё это — инициатива музыканта, который нашёл себя в новом увлечении.



Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»

«Я занялся этим, когда переехал сюда жить. До этого я ничего подобного не создавал, только в детстве родителям помогал по хозяйству. Сад начался с маленького черенка гортензии, который я купил в гипермаркете. А потом я начал досаживать другие растения, выращивать новые из семян. Обустроил большой цветник пряных растений у своей парадной», — рассказывает Егор Тяглов.



Мужчине 38 лет, он переехал в Петербург почти 20 лет назад из Кировской области. Еще в Кирове он окончил училище искусств, преподавал в музыкальной школе и создал там духовой оркестр, играл на тромбоне в филармонии, в симфоническом и джазовом оркестре. По приезде в Петербург поступил в институт культуры. И вместе с тем начал искать варианты более стабильного и высокого заработка — так перешел в сферу развлечений, освоил профессию бармена. Сейчас Егор живет вместе с женой, которая когда-то переехала в Петербург из Кировской области вслед за ним. У пары двое детей, одиннадцати и восьми лет. Часть доходов мужчины уходит на его главное увлечение — сад.



Егор Тяглов Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Поначалу я делал всё сам, и первые растения из семян выглядели не очень. Жители даже жаловались на меня, на дверях появилось объявление с просьбой убрать лишнее с газона. Но я добавился в чат дома, всё объяснил, успокоил и в итоге вовлек соседей в создание живой изгороди, всё завертелось. Сейчас я рассказываю им о своих планах, и они поддерживают меня, могут переводить донаты, иногда подключаются к уходу за садом», — рассказывает Егор.



Управляющая домом компания не против, мужчина информирует ее о новых посадках. Вместе с тем он отмечает, что, конечно, если бы вокруг дома было достойное благоустройство, то не было бы и необходимости создавать сад самим. С этим согласен и Алексей Штерн — «подмастерье» Егора, как он называет себя сам. Ему 33 года , он работает крановщиком в порту, но говорит, что большую часть жизни пробует себя в разных сферах. И «Венский сад» — один из таких экспериментов.

Алексей Штерн и Егор Тяглов Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Я заехал вместе с семьей сюда в 2013 году, и здесь за домами просто грязь была. Лысые газоны, которые бесконечно подстригали. Благодаря Егору, у нас появился сад. Какое-то время я за этим просто наблюдал, а пару лет назад начал вовлекаться. Мне понравилась мысль Егора о том, что если мы этого не сделаем, то зелень вокруг нашего дома будет появляться медленно или ее не будет совсем. Мы можем сделать это место лучше. Это такая работа на общество в том числе», — говорит Алексей.



Двор дома на Венской, 4, до появления там сада Фото: предоставлено Егором Тягловым Двор дома на Венской, 4, до появления там сада Фото: предоставлено Егором Тягловым Двор дома на Венской, 4, до появления там сада Фото: предоставлено Егором Тягловым Двор дома на Венской, 4, до появления там сада Фото: предоставлено Егором Тягловым Двор дома на Венской, 4, до появления там сада Фото: предоставлено Егором Тягловым Поделиться Поделиться





Сад сближает местных жителей: теперь те, кто за ним ухаживают, уже не могут выйти на улицу без того, чтобы с кем-нибудь не поздороваться, не заговорить. Из домового чата на сто человек примерно двадцать поддерживают сад регулярно, в основном небольшими пожертвованиями.

Чтобы сделать пространство у дома цветущим, мужчинам приходится прикладывать к этому немало усилий. Земля здесь твердая, не очень-то плодородная, в ней много камней. Камни использовали для организации дорожек в саду. Рядом поставили несколько аккуратных самодельных скамеек.

Тыквы, арбузы и земляника — для вау-эффекта

Егор проводит за работой в саду по несколько часов практически каждый день, хотя здесь растут только неприхотливые растения. Он изучает опыт ландшафтных дизайнеров из разных стран, таких как Пит Удольф и Том Стюарт Смит. Перед тем, как посадить что-то новое, продумывает композиции из растений, заказывая семена в том числе редких видов: например, это валерьяна красная и зопник Рассела.



Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Для меня важна в первую очередь форма растений и композиции в целом. Я хочу, чтобы это выглядело красиво в том числе зимой. В то же время не зря говорят, что лучший ландшафтный дизайнер — это природа. Стараюсь примечать красивые сочетания в природе и перенимать их. Сад — это та же музыка», — рассказывает Егор.

Буквально накануне он вместе с единомышленниками реализовал новую задумку у дома — «Яблочные острова». Это молодые яблони, окруженные травами и цветами. На обустройство таких островков ушло пять дней.



Жители Венской улицы сотрудничают в благоустройстве с сообществом ФСБК («Фонд соседского благоустройства в Кудрово»). Когда сад только зарождался, инициативная группа помогла посадить им рябины и 30 клёнов . Музыкант вместе с единомышленниками сконцентрирован в основном на своём дворе, но поддерживает и другие инициативы.



В этом году среди цветов и трав «Венского сада» Егор посадил несколько тыкв, арбузы и землянику. Это сделано для «вау-эффекта», а не для еды. Но всё-таки плоды то и дело куда-то таинственно исчезают. Иногда пропадают и растения — и музыканта, который этим всем дирижирует, это расстраивает.



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«Моя жена со скепсисом долгое время относилась к этому, потому что я много времени трачу на уход за нашим садом и очень сильно переживаю за всё, что делаю. Например, если у меня своровали растения — это суперстресс. Я ведь выстраиваю композиции, и для меня это как краски для художника… В то же время жена видит, как я вдохновляюсь, как у меня глаза горят, когда я работаю в саду», — поделился Егор.

Буквально пару месяцев назад ему предложили работу в сфере благоустройства, и теперь он сотрудничает с подрядчиком одного из крупных застройщиков — занимается озеленением вокруг новых объектов. Теперь в мечтах у музыканта — создать нечто более масштабное, чем «Венский сад», вместе с профессиональными ландшафтными дизайнерами.

Одним из страхов остается возможный переезд.



«Можно сказать, что я заложник «Венского сада». Он держит меня. Есть те, кто помогали мне создавать его, а потом уехали из города. Я с ужасом осознаю, что подобное может произойти и со мной — и кто будет содержать его потом? С другой стороны, я человек творческий: сегодня занимаюсь ландшафтным дизайном, в будущем могу картины писать», — размышляет музыкант.

