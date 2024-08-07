Вторая боксерша, провалившая гендерный тест, вышла в финал Олимпиады

Боксерша из Тайланда Линь Юй-тин вышла в финал олимпийского турнира по боксу в категории до 57 кг. В 1/2 она победила представительницу Турции Эсры Йылдыз Кахраман единогласным решением судей.



После объявления победителя Эсра Йылдыз Кахраман показала пальцами X, намекая на пол соперницы.

В 2023 году Линь Юй-тин отстранили от участия на чемпионата мира по боксу, который проходил под эгидой IBA, из-за проваленного теста на гендерную принадлежность. Показатели мужского гормона тестостерона боксершы посчитали завышенными.

Ранее в финальную стадию олимпийского турнира вышла Иман Хелиф из Алжира в весовой категории в весовой категории до 66 килограммов. Ее также дисквалифицировали на чемпионате мира после теста на гендерную принадлежность.