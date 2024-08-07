В Томской области убитому мужчине отрубили голову, а тело сбросили в яму уличного туалета

Пакет с мужской головой нашли возле озера Рожневое в Томской области. Тело обнаружили в выгребной яме, а вскоре задержали и предполагаемого убийцу. Подробности 7 августа сообщает региональное УМВД.
УМВД России по Томской области
О страшной находке в полицию сообщил житель Томска, который рассказал, что подвозил незнакомца из села Березкино до города. По пути пассажир попросил остановиться у озера, чтобы выбросить пакет с мусором. После того как водитель высадил мужчину, он заметил похожие на кровь пятна в салоне машины. Заподозрив неладное, водитель вернулся к озеру и проверил пакет, в котором нашел человеческую голову.
Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Томской области установили личность убитого мужчины, который занимался заготовкой дикоросов. Одним из подозреваемых оказался его коллега по ремеслу 1976 года рождения. Проблем с законом у него раньше не было.
Полицейские выяснили, что мужчины вместе выпивали, во время застолья у них произошла перебранка. По предварительной информации, задержанный задушил жертву. Через два дня второй подозреваемый отрубил мужчине голову. Тело сбросили в выгребную яму уличного туалета, а голову в пакете решили выбросить в другом месте.
На допросе мужчина спокойно объяснил, как было дело, и добавил, что в содеянном не раскаивается, но и вину не признает.
Возбуждено уголовное дело об убийстве. Соучастника ищут.