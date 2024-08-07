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    В дептрансе рассказали, чем закончилась поездка на электросамокате москвича с ребенком в рюкзаке

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    Поездка москвича с семьей на кикшеринговом самокате закончилась штрафами и блокировкой в сервисе и проверкой прокуратуры. Подробности 7 августа сообщил столичный дептранс.

    дептранс Москвы

    Видеозапись, на которой мужчина и женщина едут на самокате по Третьему транспортному кольцу в Москве, появилась в социальных сетях минувшим утром. За спиной у москвича при этом был грудной ребенок в рюкзаке.

    Руководитель дептранса Максим Ликсутов сообщил, что по камерам и номеру на самокате нарушителя быстро выявили и привлекли к ответственности. Он получил штрафы и блокировку в сервисе.

    Операторам сервисов аренды предложили увеличить штрафы за езду вдвоем и передачу руля детям до 100 тысяч рублей

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