В дептрансе рассказали, чем закончилась поездка на электросамокате москвича с ребенком в рюкзаке

Поездка москвича с семьей на кикшеринговом самокате закончилась штрафами и блокировкой в сервисе и проверкой прокуратуры. Подробности
дептранс Москвы
Видеозапись, на которой мужчина и женщина едут на самокате по Третьему транспортному кольцу в Москве, появилась в социальных сетях минувшим утром. За спиной у москвича при этом был грудной ребенок в рюкзаке.
Руководитель дептранса Максим Ликсутов сообщил, что по камерам и номеру на самокате нарушителя быстро выявили и привлекли к ответственности. Он получил штрафы и блокировку в сервисе.
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