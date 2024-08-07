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    На севере КАД до ноября перекрыли полосу для строительства заправки

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Строительные работы почти на три месяца сузили внешнее кольцо на севере кольцевой автодороги Петербурга. Там, на территории Левашово, появится новая заправочная станция.

    С 7 августа по 1 ноября на 15-м километре внешнего кольца КАД, между развязками с Выборгским шоссе и Парашютной улицей, будет перекрыта первая полоса, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На второй и третьей полосах при этом ограничат скорость до 50 км/ч.

    На 15-м километре КАД построят заправку и сделают примыкание к кольцевой и переходно-скоростные полосы. Работы ведет ООО «ПитерСтрой».

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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