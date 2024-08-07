На севере КАД до ноября перекрыли полосу для строительства заправки

Строительные работы почти на три месяца сузили внешнее кольцо на севере кольцевой автодороги Петербурга. Там, на территории Левашово, появится новая заправочная станция.

С 7 августа по 1 ноября на 15-м километре внешнего кольца КАД, между развязками с Выборгским шоссе и Парашютной улицей, будет перекрыта первая полоса, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На второй и третьей полосах при этом ограничат скорость до 50 км/ч.