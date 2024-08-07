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Происшествия В Крыму без электричества остались два популярных поселка около Ялты

В Крыму без электричества остались два популярных поселка около Ялты

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Два популярных поселка на Южном берегу Крыма остались без электричества из-за аварии 7 августа. Об этом сообщает пресс-служба компании «Крымэнерго».

Без света находятся Алупка и Кореиз, в которых проживают более 1200 человек. Устранить проблемы с электроснабжением обещают в течение трех часов.

Также без электричества частично осталась Феодосия. Вернуть его планируют в течение тех же трех часов.

Накануне в Крыму из-за аварии на сетях без света остались поселки Гаспра и Ореанда около Ялты. 5 августа авария на сетях обесточила часть Симферополя.

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