Автобус следует без остановок. Работники предприятий на Софийской улице просят сделать ее более человечной

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Более 200 подписей собрали работники предприятий вдоль Софийской улицы за КАДом, чтобы чиновники обратили внимание на их транспортные трудности. Письмо прошло по инстанциям и научило, как добиваться нужного результата от бюрократической машины.



В письме с 214 подписями работники десятка предприятий просят чиновников сделать им остановку автобусов 330 и 324 и, по возможности, обустроить разворот и светофор. Расстояние от КАД до ближайшего разворота или левого поворота на Софийской улице превышает 6 км. Пешеходных переходов от КАД до кольца перед Колпино не существует в принципе, как и светофоров.



«На самом деле сейчас подписей уже больше: с момента отправки их число достигло 300 и люди продолжают подходить и подписывать, — говорит владелец одной из компаний на Софийской улице «Механика-Санкт-Петербург» Максим Подбельцев. — Ситуация всех реально достала. Сейчас Софийскую люди вынуждены перебегать в необорудованных местах — буквально с риском для жизни, ведь на этом участке машины носятся быстро, так как ни одного светофора или пешеходного перехода там нет».



По словам Максима Подбельцева, ситуация ухудшилась в последние годы: «Изначально разворот на Софийской существовал, но его закрыли. Он был дальше от нас, но был, а сейчас более тысячи машин ежедневно вынуждены делать круг 8,5 километров, до колпинского кольца, чтобы развернуться в сторону города».

«Футбол» на минималках

Отправленное в середине июля письмо пришлось переправлять по другому адресу: сперва трудящиеся направили его «не тому» вице-губернатору. Вместо Кирилла Полякова, который занимается именно транспортными вопросами, вопросы было предложено задать Николаю Линченко, в чьем ведении находятся вопросы строительства, в том числе, дорог, и комитет по развитию транспортной инфраструктуры.



«Изначально активные граждане с наших предприятий писали в дирекцию по организации дорожного движения при комитете по транспорту, — говорит гендиректор одной из компаний, работающих на Софийской улице, ООО «Мидас», Михаил Климов. — Это было еще в начале 2023 года. Потом мы направили официальное обращение от лица одной из компаний, собственников недвижимости в нашем квартале. В ответ нам сообщили, что на 2024 год адресная программа по остановочным пунктам сформирована, наш адрес включен в перспективный перечень необходимых к строительству остановок. Вопрос разворота, светофора и пешеходного перехода был снова проигнорирован».



В профильных комитетах после недолгого обсуждения было решено, что держать ответ именно КРТИ. С опережением отведенного по закону срока в комитете ответили, что обустройство автобусных остановок на Софийской улице и так уже предусмотрено в адресной программе, их стоит ждать в начале 2025 года. Уже предусмотрена остановка «Софийская ул. у Николаевского пр.» в обоих направлениях (примерно в 2,4 км от станции метро «Шушары»). Также в адрес Дирекции поступило предложение от Комитета по транспорту об организации остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта: «Софийская ул., д. 151». Это еще через 2 км.



Что же касается разворотов, переходов и светофоров, с этим все сложнее.

«Предложения по организации разворота транспортных средств, а также организацию светофорного поста и организацию пешеходного перехода, возможно реализовать в рамках реконструкции, либо капитального ремонта Софийской улицы.

Текущими адресными программами финансирование расходов, направленных на выполнение проектно-изыскательских работ и позволяющих реализовать рассматриваемые в обращении мероприятия, не предусмотрено», — пояснили в комитете.



Нужен «свой депутат»

Депутат ЗакС Петербурга Александр Ходосок, председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству и созданию комфортной городской среды объясняет, что если петербуржцы уверены, что то или иное изменение на городских дорогах им необходимо, могут не дожидаться, пока чиновники включат его в адресную программу, чтобы выделить деньги в бюджете и запланировать на конкретный срок.



«Самый действенный способ — обратиться с такой просьбой к своим районным властям или к своему депутату. Они имеют полномочия передавать предложения по включению конкретных объектов в адресную программу, и этот путь — заметно быстрее и надежнее, чем просить чиновников, — советует Александр Ходосок. — Если ко мне обращаются по таким поводам, я приглашаю сотрудников профильных комитетов на место, чтобы мы вместе решили, насколько выполнима просьба горожан. И у меня есть несколько успешных примеров, когда такие инициативы доходили до реализации».



Софийская улица за КАДом с самого открытия в 2009 году не была особо дружелюбна для пешеходов и пассажиров общественного транспорта. От ближайшей станции метро Шушары до следующей остановки Петро-Славянка — 5,8 км. Затем — только уже в Колпино «Финляндская, 38», а это еще 6,6 км. Все, что между — только для автомобилистов или неплохо подготовленных пеших. Особенно выразителен путь до работы по Софийской зимой в метель.

Многочисленными предприятиями некогда пустынные территории между Шушарами и Колпино начали обрастать после открытия Софийской улицы в 2009 году. Сейчас там активно работают склады, промплощадки, автотранспортные предприятия и прочие объекты.

Глупый, но полезный

Из-за особенностей Софийской, которая, по сути, представляет из себя в этом месте загородное шоссе, наиболее удобные подъезды к предприятиям проходили по пересекающим ее Ленсоветовской дороге и улице Труда. В районе Кузьминского водохранилища они соединялись и проходили под мостом с официальным названием «Мост № 1 через левый приток реки Кузьминки по Софийской улице». Однако в городе его все знали как «Мост глупости» с установленным габаритом 2,7 м. Именно там о верхнюю балку моста постоянно бились «газели» и даже однажды пассажирский автобус.



В марте 2021 года мост был закрыт на два месяца на реконструкцию. Но вместо открытия в мае чиновники приняли решение проводить капитальный ремонт улицы, проходящей под ним, чтобы углубить проезд и довести габарит до нормативных 4,5 метров. Это решение сильно усложнило жизнь сотрудникам предприятий на Софийской. Единственный разворот между съездом с КАД и Колпино теперь невозможен.



«Да, он был дурацкий, этот «мост глупости», — говорит управляющий ТСН «Дорога 3150», объединяющего предприятия на Софийской улице, Дмитрий Овчинников. — Но это был кратчайший путь в город для всех нас, работников предприятий на Софийской улице. Когда его закрыли, у нас положение стало просто катастрофическим. Нам каждый день, выезжая с работы в конце рабочего дня, приходится стоять в пробках по часу-полтора, чтобы развернуться в сторону города. А те работники, у кого нет машин, вообще вынуждены идти по 5 километров до ближайшей остановки. Да еще и перебегать оживленную улицу в неположенном месте, потому что положенных мест не существует».



Капремонт с углублением под мостом оказался делом не быстрым. После закрытия в марте 2021 года подвести итоги конкурса на выполнение работ удалось лишь в ноябре 2023 года. Сперва плановый срок завершения проекта назывался ноябрь 2025 года, теперь — только декабрь 2026 года. Причина — урезание финансирования на 2023–24 годы. Сейчас, сообщили «Фонтанке» в комитете по развитию транспортной инфраструктуры, ведутся подготовительные работы. Сами работники говорят, что внешне на огороженной дороге это никак пока не заметно.



«Получается, до 2027 года коллапс сохранится, — огорчается Максим Подбельцев. — Софийская — это не только самая длинная улица в нашем городе, но и место, вокруг которого интенсивно ведется строительство разного рода предприятий, а транспортная инфраструктура категорически запаздывает. Конечно, мы — предприятия в основном малого и среднего бизнеса, в отличие от крупных застройщиков, не имеем влиятельного лобби в городском правительстве, волевое усилие, чтобы включить наши нужды в свои планы и графики, сделать некому. К сожалению, в нашем городе светофоры быстро появляются только после несчастных случаев».

