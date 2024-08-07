В Московском районе началось строительство нового двухполосного проезда

В Московском районе началось строительство новой двухполосной дороги — 1-го Предпортового проезда. Как сообщает холдинг Setl Group, проезд протяженностью более 1,2 километра пройдет от улицы Галстяна до улицы Костюшко параллельно Кубинской улице.
Вдоль проезжей части создадут парковочные места, обустроят велодорожку и тротуар для пешеходов, установят светофоры и уличное освещение, а также остановку общественного транспорта.
Завершение строительства запланировано на четвертый квартал 2025 года, после чего дорогу передадут городу.