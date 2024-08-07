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    В Московском районе началось строительство нового двухполосного проезда

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    В Московском районе началось строительство новой двухполосной дороги — 1-го Предпортового проезда. Как сообщает холдинг Setl Group, проезд протяженностью более 1,2 километра пройдет от улицы Галстяна до улицы Костюшко параллельно Кубинской улице.

    Вдоль проезжей части создадут парковочные места, обустроят велодорожку и тротуар для пешеходов, установят светофоры и уличное освещение, а также остановку общественного транспорта.

    Завершение строительства запланировано на четвертый квартал 2025 года, после чего дорогу передадут городу.

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