Обладатель Кубка Стэнли Бобровский рассказал, в чем его секрет

Голкипер хоккейного клуба «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский 7 августа в Петербурге на базе Хоккейного города провел мастер-класс для юных вратарей. Занятие длилось два часа и было разделено на две части — в зале и на льду.
«Такие мастер-классы с ребятишками всегда вызывают у меня много позитивных эмоций. Я надеюсь, что детишкам сегодня тоже все понравилось. Ну и в целом я считаю, что это задача нашего поколения игроков, кто играет на высоком уровне, — делиться своим опытом, вдохновлять, мотивировать ребят на новые победы также. Потому что дети являются продолжением нашего дела», — отметил Бобровский.
Он отметил, что в Хоккейном городе созданы шикарные условия, которых не было в его детстве. Однако это не помешало ему за счет желания и любви к спорту добиваться результатов.
«Мы находили какие-то видео, какие-то моменты подсматривали в интернете или в прессе, ходили на раскатки к большим мастерам. Безусловно, я снимаю шляпу перед людьми, которые создали такие условия в Петербурге. Но самое важное для ребят — это страсть к игре, любовь к игре и удовольствие от игры», — подчеркнул Бобровский.
Напомним, что в прошедшем сезоне Сергей Бобровский выиграл Кубок Стэнли, победив в финальной серии «Эдмонтон» (4:3). Он стал четвертым вратарем из России, выигравшим этот трофей. Ранее Кубок Стэнли выигрывали Николай Хабибулин (2004), Илья Брызгалов (2007) и Андрей Василевский (2020, 2021).