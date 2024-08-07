Обладатель Кубка Стэнли Бобровский рассказал, в чем его секрет

Голкипер хоккейного клуба «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский 7 августа в Петербурге на базе Хоккейного города провел мастер-класс для юных вратарей. Занятие длилось два часа и было разделено на две части — в зале и на льду.

«Такие мастер-классы с ребятишками всегда вызывают у меня много позитивных эмоций. Я надеюсь, что детишкам сегодня тоже все понравилось. Ну и в целом я считаю, что это задача нашего поколения игроков, кто играет на высоком уровне, — делиться своим опытом, вдохновлять, мотивировать ребят на новые победы также. Потому что дети являются продолжением нашего дела», — отметил Бобровский.