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    Невский проспект встал на 10 баллов, троллейбусам пришлось объезжать

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    В центре Петербурга днем 7 августа случился транспортный коллапс. На картах — 10-балльные пробки, а электротранспорт пришлось отправлять в объезд.

    В четвертом часу дня неожиданно плотные пробки скопились на Невском и Владимирском проспектах. По данным «Яндекс.Пробок», главная магистраль Петербурга в направлении к площади Александра Невского оказалась загружена на 10 баллов вместо обычных для среды восьми. Столько же отметили на участке Литейный — Загородный в направлении Литейного моста.

    Особенно плотно — на отрезке Невского от Садовой улицы до площади Восстания и на прилегающих к этому участку улицах. По данным «Организатора перевозок», из-за невозможности проезда по Невскому у площади Восстания на некоторое время были изменены трассы шести троллейбусных маршрутов: №№ 1, 5, 7, 10, 11 и 22. К 15:35 движение электротранспорта восстановили по обычным трассам.

    Пользователи «Яндекс.Пробок» сообщают о ДТП, перегородившем два ряда на Невском неподалеку от площади Восстания.

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