Ход конем: В Дагестане шахматистка попыталась отравить ртутью соперницу

Участница чемпионата по шахматам в Дагестане, предположительно, попыталась избавиться от соперницы и разлила ртуть на ее доску. Об этом 7 августа сообщило министерство транспорта республики.



«В интернет попало видео, где одна из участниц, проводимого Министерством по физической культуре и спорту РД совместно с Федерацией шахмат РД чемпионата Дагестана по классическим шахматам – неоднократная победительница этих соревнований Амина Абакарова из Махачкалы обработала неизвестным веществом, как позже выяснилось ртутными соединениями стол, за которым предстояло играть ее сопернице, не менее титулованной чемпионке Европы Умайганат Османовой из Каспийска», – отметил министр спорта республики Сажид Сажидов.