Ход конем: В Дагестане шахматистка попыталась отравить ртутью соперницу

Участница чемпионата по шахматам в Дагестане, предположительно, попыталась избавиться от соперницы и разлила ртуть на ее доску. Об этом 7 августа сообщило министерство транспорта республики.
«В интернет попало видео, где одна из участниц, проводимого Министерством по физической культуре и спорту РД совместно с Федерацией шахмат РД чемпионата Дагестана по классическим шахматам – неоднократная победительница этих соревнований Амина Абакарова из Махачкалы обработала неизвестным веществом, как позже выяснилось ртутными соединениями стол, за которым предстояло играть ее сопернице, не менее титулованной чемпионке Европы Умайганат Османовой из Каспийска», – отметил министр спорта республики Сажид Сажидов.
Он заявил, что Османовой в ходе игры стало плохо и ей понадобилась медицинская помощь. В беседе с RT пострадавшая спортсменка рассказала о своем самочувствии. «Мне до сих пор плохо. В первые минуты я почувствовала нехватку воздуха и вкус железа во рту», – отметила Умайганат Османова.
Известно также, что спортсменку, предположительно причастную к попытке отравления, исключили из числа участниц чемпионата Дагестана. Ей может грозить уголовное преследование и пожизненная дисквалификация.
Сажидов добавил, что не понимает мотивы таких действий. «Теперь ей придется отвечать за содеянное перед законом», — заявил министр.