В администрации Тихвина проходят обыски из-за вырубки леса, принадлежавшего Минобороны

Оперативники экономического управления полицейского главка нагрянули с обыском в администрацию Тихвинского района Ленобласти по уголовному делу о незаконной вырубке леса в особо крупном размере. Об этом 7 августа сообщил портал 47news.

Как рассказали изданию собеседники в ГУ МВД, по предварительным данным, администрация использовала участок земли, ранее принадлежавший Минобороны, как выморочное имущество и сдавало его в аренду. При этом никаких прав на эту территорию госорган не имел, так как с 2018 года не было проекта по освоению лесов.

Предположительно, в деле фигурирует петербургская компания «Георг Наст». Предприятие занимается оптовой торговлей строительными материалами. На момент подготовки публикации связаться с руководством фирмы изданию не удалось.

По данным «Фонтанки», незаконная рубка ведется в Тихвинском районе на охраняемом участке площадью более 9,5 тыс. гектар. Работают четыре бригады. Древесину вывозят на лесовозах, перерабатывают в пиломатериалы и продают либо используют сами для возведения модульных домов.

Предполагаемых организаторов и участников незаконной рубки задержали.