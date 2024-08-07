Стучал по стеклу и махал ногами перед лицом водителя. Агрессивный пассажир задержал автобус на Муринской дороге

Конфликт несостоявшегося пассажира с водителем внес коррективы в расписание движения автобуса в Красногвардейском районе Петербурга. Драка с почти киношными приемами попала на видео.
читатель «Фонтанки»
Инцидент произошел на остановке «Цветной город», что на Муринской дороге, около
Водитель автобуса остановился и вышел, чтобы осмотреть, есть ли повреждения и кто стукнул, и тогда молодой человек на него набросился, поделилась читательница. На видео попало, как он попытался ударить водителя (мужчина в кепке, уточняет очевидица) ногой с разворота и махал кулаками, один раз явно достав куда-то в область шеи. Под конец драку решил разнять еще один молодой человек.
Пассажиры автобуса, наблюдая за происходящим из-за закрытых дверей, вызвали на место полицию. Подробности конфликта уточняются.