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    Стучал по стеклу и махал ногами перед лицом водителя. Агрессивный пассажир задержал автобус на Муринской дороге

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    Конфликт несостоявшегося пассажира с водителем внес коррективы в расписание движения автобуса в Красногвардейском районе Петербурга. Драка с почти киношными приемами попала на видео.

    читатель «Фонтанки»

    Инцидент произошел на остановке «Цветной город», что на Муринской дороге, около 12 часов дня 7 августа, рассказала «Фонтанке» читательница Татьяна. По ее словам, автобус № 61 (маршрут обслуживает СПб ГУП «Пассажиравтотранс») уже начал отъезжать от остановки, когда молодой человек снаружи ударил кулаком о стекло. «Видимо, не успел сесть. Хотел, чтобы ему открыли на ходу», — предположила очевидица.

    Водитель автобуса остановился и вышел, чтобы осмотреть, есть ли повреждения и кто стукнул, и тогда молодой человек на него набросился, поделилась читательница. На видео попало, как он попытался ударить водителя (мужчина в кепке, уточняет очевидица) ногой с разворота и махал кулаками, один раз явно достав куда-то в область шеи. Под конец драку решил разнять еще один молодой человек.

    Пассажиры автобуса, наблюдая за происходящим из-за закрытых дверей, вызвали на место полицию. Подробности конфликта уточняются.

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