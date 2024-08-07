Иногда кажется, что каждое движение способно выдать разные стороны нашей личности. Тело буквально кричит о наших достоинствах и недостатках, а мы этого не замечаем. Даже такая мелочь, как привычка держать телефон, может о многом рассказать. Хотите проверить, что она говорит о вас? Тогда просто взгляните на изображение ниже и выберите то, что больше всего вам подходит. Результат не заставит себя долго ждать.
Скажите, как вы держите телефон, а мы расскажем о ваших тайных чертах: психологический тест в одно касание
Сейчас вы узнаете о себе много нового
7 августа 2024, 19:22
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