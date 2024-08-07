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    Скажите, как вы держите телефон, а мы расскажем о ваших тайных чертах: психологический тест в одно касание

    Сейчас вы узнаете о себе много нового

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    1 комментарий
    Если вы держите телефон таким образом, то нам есть о чем поговорить
    Если вы держите телефон таким образом, то нам есть о чем поговоритьФото: Наталья Лапцевич / 74.RU
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    Иногда кажется, что каждое движение способно выдать разные стороны нашей личности. Тело буквально кричит о наших достоинствах и недостатках, а мы этого не замечаем. Даже такая мелочь, как привычка держать телефон, может о многом рассказать. Хотите проверить, что она говорит о вас? Тогда просто взгляните на изображение ниже и выберите то, что больше всего вам подходит. Результат не заставит себя долго ждать.

    А как держите телефон вы? Выберите вариант.

    А как держите телефон вы? Выберите вариант.
    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Скажите, как вы держите телефон, а мы расскажем о ваших тайных чертах: психологический тест в одно касание

    Поделитесь результатом

    Если вы держите телефон таким образом, то нам есть о чем поговорить
    Если вы держите телефон таким образом, то нам есть о чем поговоритьФото: Наталья Лапцевич / 74.RU

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